Вашингтон продолжает радовать Москву

В Кремле положительно отреагировали на заявление представителей США, исключающее вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом», — отметил он в беседе с журналистами.

По словам Пескова, такой шаг представлял бы угрозу для национальных интересов России и является одной из причин войны, на чем ранее неоднократно акцентировал внимание президент Владимир Путин.