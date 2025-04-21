Вашингтон продолжает радовать Москву

В Кремле положительно отреагировали на заявление представителей США, исключающее вступление Украины в НАТО.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом», — отметил он в беседе с журналистами.
По словам Пескова, такой шаг представлял бы угрозу для национальных интересов России и является одной из причин войны, на чем ранее неоднократно акцентировал внимание президент Владимир Путин.
Комментируя возможные сроки урегулирования, представитель Кремля заявил, что «не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках», добавив, что российская сторона остается открытой к поиску мирного решения.
Как писал Bloomberg, на прошлой неделе американские чиновники представили европейским союзникам в Париже план урегулирования войны, предполагающий отказ Украины от вступления в НАТО. Изначально Киев настаивал на членстве в альянсе как гарантии безопасности после завершения боевых действий. Сейчас союзники рассматривают альтернативные формы поддержки.