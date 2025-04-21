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Автомобиль посольства Азербайджана протаранил VW Golf. Виновник: пьяный сотрудник посольства

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Отдел информации
14:41 2176

Вчера поздним вечером автомобиль, принадлежащий посольству Азербайджана, стал причиной аварии в центре Вильнюса.

Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на Delphi.

Как указывается в сообщении МВД Литвы, около 21.20 в полицию Вильнюса поступило сообщение о том, что в центре литовской столицы, на улице А. Гоштауто, произошло столкновение автомобилей VW Golf и VW Passat.

По данным официальных лиц, виновником аварии стал автомобиль VW Passat, принадлежащий посольству Азербайджана. На месте происшествия водитель VW Golf рассказал Delphi, что ехал по ул. А. Гоштауто и поворачивал на ул. Ю. Тумо-Вайжганто, когда в его машину врезался автомобиль VW Passat (двигавшийся с ул. Ю. Тумо-Вайжганто на ул. А. Гоштауто).

По словам мужчины, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения, а скорее всего, водитель и пассажир поменялись местами. Оказывается, пьяные мужчины пытались "договориться" с водителем VW Golf, но он отказался. Когда прибыла полиция, у предполагаемого водителя уровень алкоголя в крови составил 1,4 промилле, а мужчина за рулем VW Golf и фактический водитель, опознанный свидетелями, отказались от прохождения освидетельствования.

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