Американские аналитики о «перемирии» Путина

Предложенное Россией так называемое «пасхальное перемирие» подчеркивает необходимость того, чтобы текст любого соглашения о прекращении огня или мире был общедоступным, официально согласованным всеми сторонами и включал надежные механизмы мониторинга. Такой главный вывод сделали аналитики американского Института изучения войны, анализируя ситуацию на фронте за период 30-часового прекращения огня.

Как отмечают аналитики, данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показывают обнаруженные спутником тепловые аномалии вдоль линии фронта 20 апреля, которые могут указывать на военную активность. При этом подчеркивается, что ISW не может независимо проверить конкретные сообщения о нарушениях, сделанные российскими или украинскими источниками.

В ISW напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 20:00 российские силы на всех основных направлениях фронта провели наземные атаки и удары беспилотников и артиллерии по украинским силам. Зеленский также заявил, что российские силы провели атаки на Сиверском, Торецком и Запорожском направлениях, при этом наиболее интенсивные наступательные операции проводились на Покровском направлении.

В заявлении Зеленского от 16:00 20 апреля также сообщалось о нарушениях перемирия Россией в Курской области.

В то же время Министерство обороны России заявило 20 апреля, что российские силы строго соблюдали перемирие и именно украинские силы наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по российским.

Украинские и российские источники отметили, что боевые действия ослабли, но не прекратились полностью на некоторых направлениях, включая Купянское, Покровское и Торецкое направления, и что боевые действия на других направлениях временно прекратились около 18:00 19 апреля, но вскоре возобновились с различной частотой и интенсивностью.

«Временное соглашение о прекращении огня в отношении ударов по гражданской инфраструктуре — и особенно общее соглашение о прекращении огня — потребует надежных механизмов мониторинга, публичных и официальных условий и четко определенных временных рамок. Кремль может продолжать использовать любые неопределенные будущие соглашения о прекращении огня, чтобы скрыть отклонение Россией предложений США и Украины о прекращении огня и обвинить Украину в нарушении условий», - подчеркивают аналитики.