Британия резко наращивает производство боеприпасов

Великобритания планирует значительно расширить производство взрывчатых веществ, чтобы снизить зависимость от поставок боеприпасов из США и Франции, а также увеличить выпуск 155-мм артиллерийских снарядов, сообщает The Times.

Производство будет налажено на новом предприятии компании BAE Systems, британского лидера в области оборонной, аэрокосмической промышленности и информационной безопасности. Завод в Уэльсе начнет работу уже этим летом. Параллельно BAE Systems нарастит выпуск гексогена (RDX) — ключевого компонента для боеприпасов. Для этого будет использована инновационная технология, не требующая строительства крупных заводов. Она позволяет производить до 100 тонн взрывчатки в год, а все необходимое оборудование умещается в стандартный грузовой контейнер.

Руководитель подразделения BAE Systems Стив Кардью заявил, что компания стремится к полной независимости в производстве боеприпасов, исключив использование американских компонентов. Это даст возможность свободно экспортировать продукцию, минуя ограничения Международных правил торговли оружием, установленные США.