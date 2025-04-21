USD 1.7000
EUR 1.9581
RUB 2.0781
Подписаться на уведомления
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Новость дня
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Британия резко наращивает производство боеприпасов

15:09 233

Великобритания планирует значительно расширить производство взрывчатых веществ, чтобы снизить зависимость от поставок боеприпасов из США и Франции, а также увеличить выпуск 155-мм артиллерийских снарядов, сообщает The Times.

Производство будет налажено на новом предприятии компании BAE Systems, британского лидера в области оборонной, аэрокосмической промышленности и информационной безопасности. Завод в Уэльсе начнет работу уже этим летом. Параллельно BAE Systems нарастит выпуск гексогена (RDX) — ключевого компонента для боеприпасов. Для этого будет использована инновационная технология, не требующая строительства крупных заводов. Она позволяет производить до 100 тонн взрывчатки в год, а все необходимое оборудование умещается в стандартный грузовой контейнер.

Руководитель подразделения BAE Systems Стив Кардью заявил, что компания стремится к полной независимости в производстве боеприпасов, исключив использование американских компонентов. Это даст возможность свободно экспортировать продукцию, минуя ограничения Международных правил торговли оружием, установленные США.

Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
15:15 510
Американские аналитики о «перемирии» Путина
Американские аналитики о «перемирии» Путина
15:11 483
Гукасян о геноциде в Ходжалы
Гукасян о геноциде в Ходжалы
14:48 1368
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит? главное на этот час
13:51 3015
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 9184
Вашингтон продолжает радовать Москву
Вашингтон продолжает радовать Москву
14:36 1200
Пожар в центре Баку потушили
Пожар в центре Баку потушили фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4871
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО обновлено 13:57
13:57 3844
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск обновлено
13:46 5159
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6975
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8934

ЭТО ВАЖНО

Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
15:15 510
Американские аналитики о «перемирии» Путина
Американские аналитики о «перемирии» Путина
15:11 483
Гукасян о геноциде в Ходжалы
Гукасян о геноциде в Ходжалы
14:48 1368
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит? главное на этот час
13:51 3015
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 9184
Вашингтон продолжает радовать Москву
Вашингтон продолжает радовать Москву
14:36 1200
Пожар в центре Баку потушили
Пожар в центре Баку потушили фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4871
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО обновлено 13:57
13:57 3844
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск обновлено
13:46 5159
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6975
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8934
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться