Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти

Цены на нефть снижаются в понедельник, 21 апреля, на фоне признаков прогресса в переговорах между США и Ираном, в то время как инвесторы продолжают опасаться, что пошлины, введенные Вашингтоном против торговых партнеров, создадут понижательные риски для экономики, что может сказаться на спросе на топливо. Об этом информирует Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,77% - до $66,08 за баррель, марки WTI - на 2,91% - до $62,8 за баррель.

«Позитивный характер переговоров между США и Ираном дает основания для того, чтобы считать сделку возможной, - сказал Гарри Чилингирян из Onyx Capital Group. - В результате иранская нефть останется на рынке». Он добавил, что пониженная ликвидность на рынках из-за пасхальных праздников может усилить амплитуду ценовых колебаний.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман увеличат нефтедобычу с мая на 411 000 баррелей в сутки - примерно в 3 раза больше, чем предполагал изначальный план.