USD 1.7000
EUR 1.9581
RUB 2.0781
Подписаться на уведомления
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Новость дня
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

В Тбилиси протестуют против задержаний на Пасху

фото; видео
15:24 160

У здания грузинского парламента в Тбилиси проходит акция, участники которой выступают в поддержку двух активистов, задержанных 20 апреля за религиозное приветствие.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Как утверждают очевидцы, во время акции на проспекте Руставели активисты Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе были задержаны после того, как обратились к силовикам со словами «Христос воскресе». Оба участника акции были задержаны в административном порядке за совершение преступления, предусмотренного статьей «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

Инцидент вызвал общественный резонанс. Сегодня участники собрались у парламента с плакатами: «Христос Воскресе, ребята!», «Христос Воскресе — это преступление?!»

Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, задержаны два человека. Стычки начались после того, как правоохранители начали оттеснять сторонников оппозиции с проезжей части, чтобы открыть автомобильное движение.

В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения.

Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
15:15 514
Американские аналитики о «перемирии» Путина
Американские аналитики о «перемирии» Путина
15:11 485
Гукасян о геноциде в Ходжалы
Гукасян о геноциде в Ходжалы
14:48 1372
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит? главное на этот час
13:51 3019
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 9184
Вашингтон продолжает радовать Москву
Вашингтон продолжает радовать Москву
14:36 1201
Пожар в центре Баку потушили
Пожар в центре Баку потушили фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4874
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО обновлено 13:57
13:57 3847
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск обновлено
13:46 5165
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6976
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8934

ЭТО ВАЖНО

Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
15:15 514
Американские аналитики о «перемирии» Путина
Американские аналитики о «перемирии» Путина
15:11 485
Гукасян о геноциде в Ходжалы
Гукасян о геноциде в Ходжалы
14:48 1372
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит? главное на этот час
13:51 3019
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 9184
Вашингтон продолжает радовать Москву
Вашингтон продолжает радовать Москву
14:36 1201
Пожар в центре Баку потушили
Пожар в центре Баку потушили фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4874
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО
План США: Америке – Запорожская АЭС, России – Крым, а Украина – без НАТО обновлено 13:57
13:57 3847
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск обновлено
13:46 5165
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города
Россия опять занялась любимым делом: бомбит украинские города новость дополнена
10:46 6976
Лондон заступился за Эрдогана
Лондон заступился за Эрдогана главное на этот час; все еще актуально
20 апреля 2025, 22:25 8934
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться