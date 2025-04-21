В Тбилиси протестуют против задержаний на Пасху

У здания грузинского парламента в Тбилиси проходит акция, участники которой выступают в поддержку двух активистов, задержанных 20 апреля за религиозное приветствие.
Об этом сообщают грузинские СМИ.
Как утверждают очевидцы, во время акции на проспекте Руставели активисты Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе были задержаны после того, как обратились к силовикам со словами «Христос воскресе». Оба участника акции были задержаны в административном порядке за совершение преступления, предусмотренного статьей «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».
April 21, 2025
Инцидент вызвал общественный резонанс. Сегодня участники собрались у парламента с плакатами: «Христос Воскресе, ребята!», «Христос Воскресе — это преступление?!»
Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, задержаны два человека. Стычки начались после того, как правоохранители начали оттеснять сторонников оппозиции с проезжей части, чтобы открыть автомобильное движение.
В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения.