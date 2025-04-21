В Тбилиси протестуют против задержаний на Пасху

У здания грузинского парламента в Тбилиси проходит акция, участники которой выступают в поддержку двух активистов, задержанных 20 апреля за религиозное приветствие.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Как утверждают очевидцы, во время акции на проспекте Руставели активисты Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе были задержаны после того, как обратились к силовикам со словами «Христос воскресе». Оба участника акции были задержаны в административном порядке за совершение преступления, предусмотренного статьей «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».