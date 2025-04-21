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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

ХАМАС сложит оружие?

15:37 1044

Палестинская группировка ХАМАС передала министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману послание для спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о готовности отказаться от управления сектором Газа после урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Hadath.

«ХАМАС также выразил готовность к долгосрочному перемирию с Израилем и передаче всех заключенных в рамках соглашения, которое окончательно положит конец войне», — уточняется в публикации.

Телеканал отмечает, что решение ХАМАС последовало на фоне активизации посреднических усилий Катара, Египта и США по заключению комплексного соглашения.

ХАМАС также выразил готовность прекратить любую военную активность, в том числе разработку вооружений и строительство туннелей, в рамках перемирия. Взамен он требует полного прекращения огня, вывода израильских войск и освобождения палестинских заключенных в обмен на израильских заложников.

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