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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Граждане Шри-Ланки проведут следующие 15 лет в сумгаитской тюрьме

Инара Рафикгызы
15:40 1291

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу трех граждан Шри-Ланки — 45-летнего Ратнаяке Нувана, 25-летнего Седары Мунасингхе и 33-летнего Динеша Гитхаккариге.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, обвиняемые были задержаны по жалобе их соотечественника, 28-летнего Патхираны Динуки Нишанты. После подачи заявления была проведена операция, в ходе которой указанных лиц задержали в Бакинском аэропорту при попытке покинуть Азербайджан.

Следствием установлено, что 21 сентября 2022 года около 23:00 обвиняемые избили, ограбили и попытались убить Динуку Патхирану и его отца Даммику Патхирану в поселке Масазыр. Причиной конфликта стала возникшая между сторонами напряженность. Выяснилось, что Даммика Патхирана, работавший в Азербайджане в качестве консультанта по вопросам образования, помогал иностранным студентам с поступлением в университеты. Обвиняемые потребовали у него вернуть 1 500 долларов, которые ранее передали на некие расходы. Они угрожали отцу и сыну ножом, связали их, избили и ограбили. После обвиняемые заткнули своим жертвам рты простынями, надели на головы черные полиэтиленовые пакеты и открыли клапан газового баллона. Заперев входную дверь, преступники покинули место происшествия. Тем не менее их жертвам удалось освободиться и обратиться в полицию.

В отношении задержанных были выдвинуты обвинения по статьям 29, 120 (покушение на умышленное убийство), 29.120.2.7 (покушение на убийство двух лиц), 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 326 (похищение или уничтожение официальных документов, штампов и печатей) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда они приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

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