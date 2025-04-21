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«Глубоко потрясены»: Ильхам Алиев соболезнует...

15:56 1723

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Камерленго Святой Римской Церкви кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

Ильхам Алиев и Папа Римский Франциск в Ватикане (2020 год)

«Ваше святейшество,

С чувством глубокого потрясения восприняли известие о кончине главы Святого Престола, выдающегося религиозного деятеля современности Папы Римского Его Святейшества Франциска.

В лице Папы Римского Франциска международное сообщество и католики мира потеряли блестящего религиозного деятеля, обладавшую высокими нравственными качествами великую личность, делом жизни которого было самоотверженное служение во благо человечества.

Папа Римский Франциск всю свою жизнь и деятельность посвятил сохранению общечеловеческих ценностей, продвижению межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания и идеалам гуманизма, неустанно работал во имя установления взаимопонимания, единства и солидарности между людьми. Ставший примером благодаря глубоко содержательному и славному жизненному пути, Папа Римский Франциск своими благородными делами, составлявшими вершину общечеловеческих ценностей, призывами к состраданию, милосердию к людям и духовному возвышению, своей добротой и самоотверженностью завоевал огромную симпатию, глубокое уважение и почтение во всем мире.

Его Святейшество Франциск внес неоценимый вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом. С самыми добрыми чувствами всегда буду вспоминать свои встречи с ним, наше искреннее общение. Светлая память и богатое духовное наследие Папы Римского Франциска вечно будут жить в сердцах и памяти.

Разделяя печаль в связи с этой тяжелой утратой, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, Святому Престолу и всем Вашим единоверцам», - говорится в тексте письма-соболезнования главы азербайджанского государства.

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