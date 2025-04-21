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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

В Турции известный бренд оштрафовали за свиную кожу

15:57 1663

Министерство торговли Турции оштрафовало известный бренд спортивной одежды New Balance на крупную сумму за сокрытие информации об использовании свиной кожи в некоторых моделях обуви, продаваемых в стране.

В ходе проверок выяснилось, что на турецком сайте New Balance (домен com.tr) в описании кроссовок применялись обобщенные термины, такие как «замша», «сетка» или «синтетика». При этом на международных сайтах компании те же товары обозначались как содержащие pigskin suede (свиная замша).

Ведомство подчеркнуло, что законодательство обязывает бренды четко указывать материалы, которые могут повлиять на выбор потребителей или задеть их религиозные убеждения.

Также было отмечено, что New Balance ранее получала предупреждения за аналогичные нарушения и подвергалась административным санкциям.

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