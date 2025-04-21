В Турции известный бренд оштрафовали за свиную кожу

Министерство торговли Турции оштрафовало известный бренд спортивной одежды New Balance на крупную сумму за сокрытие информации об использовании свиной кожи в некоторых моделях обуви, продаваемых в стране.

В ходе проверок выяснилось, что на турецком сайте New Balance (домен com.tr) в описании кроссовок применялись обобщенные термины, такие как «замша», «сетка» или «синтетика». При этом на международных сайтах компании те же товары обозначались как содержащие pigskin suede (свиная замша).

Ведомство подчеркнуло, что законодательство обязывает бренды четко указывать материалы, которые могут повлиять на выбор потребителей или задеть их религиозные убеждения.

Также было отмечено, что New Balance ранее получала предупреждения за аналогичные нарушения и подвергалась административным санкциям.