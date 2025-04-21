Айнур Багирзаде в одиночку против могущественных армян

Проживающая в американском штате Калифорния и оказывающая юридические услуги азербайджанский адвокат Айнур Багирзаде в одиночку ведет судебную тяжбу против могущественной армянской диаспорской организации ANCA (Американский национальный армянский комитет). В июле 2024 года она подала гражданский иск против руководителя организации Арама Ампаряна и примерно тридцати других ее высокопоставленных членов в окружной суд Южного округа Калифорнии. Багирзаде обвинила руководство и членов ANCA в организации дезинформационной кампании в соцсетях, что, по ее словам, нанесло ущерб ее деловой репутации. Адвокат потребовала компенсацию в размере 500 миллионов долларов. Однако суд указал, что сумма иска должна быть снижена, чтобы заявление могло быть принято к рассмотрению. После этого Багирзаде пересмотрела иск и подала его повторно, на этот раз потребовав компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов. Четырнадцатого апреля суд рассмотрел иск азербайджанского адвоката и признал его необоснованным, после чего дело было закрыто. ANCA распространила заявление, в котором приветствовала решение суда.

Айнур Багирзаде окончила юридический факультет Бакинского государственного университета и получила степень магистра в университете Коннектикута (США). В 2016 году она по программе грин-карты США как «профессионал с ученой степенью и выдающимися способностями» переехала в Калифорнию — регион с высокой концентрацией армянского населения — и открыла там юридическую фирму. Публичное противостояние между Багирзаде и армянской диаспорой продолжается уже несколько лет. В иске она подробно описывает, как ANCA проводит в США дезинформационные кампании против азербайджанцев и турок, а также организует физические нападения. В 58-страничном иске указано, что осенью 2020 года, во время 44-дневной войны, армяне устроили акцию перед консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе. В ходе этой акции более трехсот армян напали примерно на тридцать азербайджанцев и жестоко их избили. Пострадавшие обратились к шерифу Лос-Анджелеса, этническому азербайджанцу Фахри Мирзагулиеву. Шериф направил автобусы, чтобы эвакуировать азербайджанцев из района консульства. После этого армяне начали кампанию против самого шерифа, атакуя его по электронной почте и в социальных сетях. По утверждению истца, за этой кампанией стояли ANCA и ее руководство.