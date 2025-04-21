О чем говорили Байрамов и Лу Тху Ханг?

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Лу Тху Ханг актуальные вопросы региональной и международной повестки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

В информации отмечается, что переговоры состоялись в рамках визита вьетнамской делегации в Азербайджан.

Министр Байрамов подробно проинформировал вьетнамскую делегацию о ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Представители ведомств обсудили текущий уровень и перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений. Была подчеркнута важность взаимных визитов и контактов, в том числе механизма политических консультаций, для поддержания и развития существующего политического диалога.

Стороны отметили наличие широких перспектив для развития сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, энергетическая безопасность, сельское хозяйство, гуманитарная сфера, туризм, образование и др. Подчеркнута важность использования существующих возможностей, а также Азербайджано-Вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству в этом направлении.

В ходе встречи в том числе обсуждались вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, СВМДА и АСЕАН. Была подчеркнута важность исторических решений, принятых в ходе глобальной климатической конференции COP29, которая прошла в ноябре прошлого года в Баку.