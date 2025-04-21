USD 1.7000
EUR 1.9581
RUB 2.0781
Подписаться на уведомления
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Новость дня
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

О чем говорили Байрамов и Лу Тху Ханг?

фото
16:07 707

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Лу Тху Ханг актуальные вопросы региональной и международной повестки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

В информации отмечается, что переговоры состоялись в рамках визита вьетнамской делегации в Азербайджан.

Министр Байрамов подробно проинформировал вьетнамскую делегацию о ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Представители ведомств обсудили текущий уровень и перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений. Была подчеркнута важность взаимных визитов и контактов, в том числе механизма политических консультаций, для поддержания и развития существующего политического диалога.

Стороны отметили наличие широких перспектив для развития сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, энергетическая безопасность, сельское хозяйство, гуманитарная сфера, туризм, образование и др. Подчеркнута важность использования существующих возможностей, а также Азербайджано-Вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству в этом направлении.

В ходе встречи в том числе обсуждались вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, СВМДА и АСЕАН. Была подчеркнута важность исторических решений, принятых в ходе глобальной климатической конференции COP29, которая прошла в ноябре прошлого года в Баку.

Нафталанцам поведали о возвращении азербайджанцев в Армению
Нафталанцам поведали о возвращении азербайджанцев в Армению
17:17 542
ВСУ поразили важный объект россиян
ВСУ поразили важный объект россиян
16:56 1132
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск обновлено 16:08
16:08 7107
Автомобиль посольства Азербайджана протаранил VW Golf. Виновник: пьяный сотрудник посольства
Автомобиль посольства Азербайджана протаранил VW Golf. Виновник: пьяный сотрудник посольства главное на этот час
14:41 5331
Климат наступает – Баку отвечает! Эльдар Азизов заявляет...
Климат наступает – Баку отвечает! Эльдар Азизов заявляет... эксклюзив
10:19 4186
ХАМАС сложит оружие?
ХАМАС сложит оружие?
15:37 1046
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
15:15 2024
Американские аналитики о «перемирии» Путина
Американские аналитики о «перемирии» Путина
15:11 1685
Гукасян о геноциде в Ходжалы
Гукасян о геноциде в Ходжалы
14:48 3399
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит? главное на этот час
13:51 4871
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 9655

ЭТО ВАЖНО

Нафталанцам поведали о возвращении азербайджанцев в Армению
Нафталанцам поведали о возвращении азербайджанцев в Армению
17:17 542
ВСУ поразили важный объект россиян
ВСУ поразили важный объект россиян
16:56 1132
Умер Папа Римский Франциск
Умер Папа Римский Франциск обновлено 16:08
16:08 7107
Автомобиль посольства Азербайджана протаранил VW Golf. Виновник: пьяный сотрудник посольства
Автомобиль посольства Азербайджана протаранил VW Golf. Виновник: пьяный сотрудник посольства главное на этот час
14:41 5331
Климат наступает – Баку отвечает! Эльдар Азизов заявляет...
Климат наступает – Баку отвечает! Эльдар Азизов заявляет... эксклюзив
10:19 4186
ХАМАС сложит оружие?
ХАМАС сложит оружие?
15:37 1046
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
Прогресс в переговорах США и Ирана сказался на нефти
15:15 2024
Американские аналитики о «перемирии» Путина
Американские аналитики о «перемирии» Путина
15:11 1685
Гукасян о геноциде в Ходжалы
Гукасян о геноциде в Ходжалы
14:48 3399
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит? главное на этот час
13:51 4871
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы…
В десяти минутах от Баку другая реальность: бездорожье и разрушенные улицы… наш спецреп
00:18 9655
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться