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Azercell и UiPath объединяют усилия для автоматизации бизнеса и внедрения ИИ в Азербайджане

16:22 392

Лидирующий мобильный оператор предоставит корпоративным клиентам решение для роботизированной автоматизации (RPA) процессов.

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана запускает новое решение для роботизированной автоматизации (RPA) процессов в стратегическом партнерстве с UiPath (NYSE: PATH) - мировым лидером в области автоматизации бизнеса и разработки программного обеспечения на базе искусственного интеллекта (ИИ). Инициатива реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации компании и направлена на поддержку бизнес-среды Азербайджана в повышении эффективности и оптимизации операционных процессов.

Это сотрудничество позволяет локальным компаниям оптимизировать внутренние процессы, повысить операционную эффективность и более рационально использовать ресурсы за счет применения технологий интеллектуальной автоматизации.

Новое решение для роботизированной автоматизации (RPA) процессов от Azercell предназначено для средних и крупных предприятий и позволяет им автоматизировать повторяющиеся, трудоемкие процессы. Интегрируя автоматизацию в ежедневные рабочие процессы, компании смогут значительно повысить точность и производительность и более эффективно распределять рабочую нагрузку, перенаправив человеческие ресурсы на решение стратегических задач с высокой ценностью.

Для более подробной информации: https://www.azercell.com/ru/corporate/iot/rpa.html.

Вопросы дальнейшего сотрудничества и опыт Azercell в области RPA за последний год были обсуждены на встрече президента ООО Azercell Telecom Зарины Зейналовой с вице-президентом UiPath по Турции и Восточной Европе Тугрулом Джора.

«Как ключевой участник цифровой экосистемы Азербайджана, Azercell стремится поддерживать своих бизнес-клиентов в освоении технологий автоматизации, - отметила Зарина Зейналова. - Мы уже успешно внедрили RPA внутри компании и убедились в её эффективности. Эта технология способствует улучшению продуктивности, точности процессов и общей операционной эффективности. Предоставляя эту платформу нашим корпоративным клиентам, мы стремимся стать их надежным партнером в интеграции столь мощной технологии, где искусственный интеллект упрощает выполнение повседневных задач и преобразует способы ведения бизнеса».

Тугрул Джора также поделился своими мыслями о сотрудничестве: «Наше партнерство с Azercell внесло важный вклад в цифровую трансформацию внутренних процессов компании. Результаты показывают значительное увеличение производительности и операционной эффективности. Мы уверены, что ускоренное внедрение автоматизации на основе ИИ на азербайджанском рынке окажет существенное влияние на повышение общей производительности и конкурентоспособности. Совместно с Azercell мы готовы поддерживать компании на пути цифрового развития и помочь им добиться успеха в новой эпохе искусственного интеллекта».

На встрече также были обсуждены стратегические инициативы по дальнейшему продвижению цифровых инноваций в Азербайджане.

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