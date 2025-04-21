Azercell и UiPath объединяют усилия для автоматизации бизнеса и внедрения ИИ в Азербайджане

Лидирующий мобильный оператор предоставит корпоративным клиентам решение для роботизированной автоматизации (RPA) процессов. Лидирующий мобильный оператор Азербайджана запускает новое решение для роботизированной автоматизации (RPA) процессов в стратегическом партнерстве с UiPath (NYSE: PATH) - мировым лидером в области автоматизации бизнеса и разработки программного обеспечения на базе искусственного интеллекта (ИИ). Инициатива реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации компании и направлена на поддержку бизнес-среды Азербайджана в повышении эффективности и оптимизации операционных процессов.

Это сотрудничество позволяет локальным компаниям оптимизировать внутренние процессы, повысить операционную эффективность и более рационально использовать ресурсы за счет применения технологий интеллектуальной автоматизации. Новое решение для роботизированной автоматизации (RPA) процессов от Azercell предназначено для средних и крупных предприятий и позволяет им автоматизировать повторяющиеся, трудоемкие процессы. Интегрируя автоматизацию в ежедневные рабочие процессы, компании смогут значительно повысить точность и производительность и более эффективно распределять рабочую нагрузку, перенаправив человеческие ресурсы на решение стратегических задач с высокой ценностью. Для более подробной информации: https://www.azercell.com/ru/corporate/iot/rpa.html. Вопросы дальнейшего сотрудничества и опыт Azercell в области RPA за последний год были обсуждены на встрече президента ООО Azercell Telecom Зарины Зейналовой с вице-президентом UiPath по Турции и Восточной Европе Тугрулом Джора.