Шефу Пентагона предрекают скорую отставку

«В Пентагоне месяц царит полный хаос: от утечек секретных оперативных планов до массовых увольнений. Нарушение нормальной деятельности теперь является основным отвлекающим фактором для президента, который заслуживает лучшего от своего высшего руководства, - написал он в статье для Politico. - У президента Дональда Трампа есть большая история привлечения к ответственности своих высших должностных лиц. Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет останется на своей должности надолго».

В последние недели Пентагон подвергся пристальному вниманию из-за раскрытия чиновниками секретной информации, в результате чего произошло несколько громких увольнений. На прошлой неделе три высокопоставленных чиновника Пентагона - Дэн Колдуэлл, Колин Кэрролл и Дэрин Селник - после расследования утечек в ведомстве были отстранены от должности, а затем уволены. В совместном заявлении 19 апреля они написали, что неназванные должностные лица Пентагона оклеветали их беспочвенными нападками.

Сегодня ночью появилась новость о том, что Хегсет якобы распространил секретную информацию о предстоящих ударах ВВС США по Йемену в семейном чате в Signal. В Пентагоне эту информацию опровергли.

Джон Уллиот был уволен с поста помощника Хегсета по связям с общественностью 16 апреля. Сам он утверждает, что покинул Пентагон добровольно, отказавшись при этом от предложения Хегсета перейти на другую должность.

В конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что случайно оказался в закрытом групповом чате, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.