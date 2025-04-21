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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Баку и Ереван продолжают обсуждать вопросы делимитации

16:42 540

Баку и Ереван продолжают обмениваться мнениями и предложениями относительно продолжения работ по делимитации границы.

Об этом заявил вице-премьер Армении, председатель комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном Мгер Григорян, сообщают армянские СМИ.

«Конкретной договоренности по дате следующей встречи Комиссий пока нет. Стороны в рабочем порядке продолжают обмениваться мнениями и предложениями по вопросам организации следующих этапов работ», - сказал он.

Напомним, что 14 февраля 2025 года под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна в формате видеоконференции состоялась рабочая встреча в рамках Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

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