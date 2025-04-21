ВСУ поразили важный объект россиян

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об успешной атаке украинской авиации на военный объект в Курской области России, использовавшийся для запуска ударных беспилотников.

Согласно информации, размещенной в социальных сетях Генштаба Украины, 19 апреля Воздушные силы ВСУ нанесли точный удар по площадке в районе поселка Теткино, откуда россияне осуществляли запуск боевых БПЛА.

Отмечается, что объект использовался противником для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов.

«Этот удар стал значимым ответом на действия российских сил против украинской армии», — говорится в информации.