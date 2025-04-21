Нафталанцам поведали о возвращении азербайджанцев в Армению

В рамках Года Конституции и Суверенитета в Центре Гейдара Алиева в городе Нафталане прошло мероприятие на тему «Западный Азербайджан: испытания истории, современные вызовы», организованное Исполнительной властью Нафталана совместно с Общиной Западного Азербайджана.
Участниками мероприятия стали глава Исполнительной власти Нафталана Вугар Новрузов, председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли, его заместитель, депутат Хикмет Бабаоглу, заместители председателя Женского совета Общины Телли Панахгызы и Айтен Султанова, председатель городской организации партии «Ени Азербайджан» Ровлан Гейдаров, председатель Совета старейшин Мехуббат Бадалов, депортированные из Западного Азербайджана соотечественники, руководители учреждений, организаций и представители интеллигенции.
Сначала участники посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, отдав дань уважения его памяти. Затем в Центре Гейдара Алиева они осмотрели выставку с фотоэкспонатами, посвященными жизненному пути лидера, победе в Карабахе, культурному наследию, истории и депортации жителей Западного Азербайджана, а также познакомились с книгами и фотографиями.
Мероприятие началось с минуты молчания в память о Гейдаре Алиеве, о погибших за освобождение территорий Азербайджана, жертвах геноцида.
Азиз Алекперли рассказал о целях и деятельности Общины Западного Азербайджана, подчеркнув, что проделанная работа и текущие задачи свидетельствуют о системности этой борьбы. Он отметил, что возвращение западных азербайджанцев, насильственно изгнанных с родных земель за последние два века, — неизбежная и обязательная цель.
Вугар Новрузов подчеркнул важность мероприятий, связанных с Западным Азербайджаном, рассказал о шагах, предпринимаемых по инициативе президента Ильхама Алиева для реализации идеи Великого Возвращения.
Хикмет Бабаоглу затронул реалии Западного Азербайджана, отметив, что этот процесс способствует восстановлению исторической справедливости и является ключевым условием устойчивого мира на Южном Кавказе.
Телли Панахгызы и Айтен Султанова рассказали об активной роли Женского совета и его инициативах в движении за возвращение в Западный Азербайджан. Они подчеркнули, что возвращение на родные земли необходимо для восстановления национальной идентичности и создания справедливого, мирного будущего для следующих поколений.
В завершение ряду лиц из Западного Азербайджана и их наследникам вручили удостоверения и нагрудные знаки членов Общины, а также памятные подарки.