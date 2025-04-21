Нафталанцам поведали о возвращении азербайджанцев в Армению

В рамках Года Конституции и Суверенитета в Центре Гейдара Алиева в городе Нафталане прошло мероприятие на тему «Западный Азербайджан: испытания истории, современные вызовы», организованное Исполнительной властью Нафталана совместно с Общиной Западного Азербайджана. Участниками мероприятия стали глава Исполнительной власти Нафталана Вугар Новрузов, председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли, его заместитель, депутат Хикмет Бабаоглу, заместители председателя Женского совета Общины Телли Панахгызы и Айтен Султанова, председатель городской организации партии «Ени Азербайджан» Ровлан Гейдаров, председатель Совета старейшин Мехуббат Бадалов, депортированные из Западного Азербайджана соотечественники, руководители учреждений, организаций и представители интеллигенции.

Сначала участники посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, отдав дань уважения его памяти. Затем в Центре Гейдара Алиева они осмотрели выставку с фотоэкспонатами, посвященными жизненному пути лидера, победе в Карабахе, культурному наследию, истории и депортации жителей Западного Азербайджана, а также познакомились с книгами и фотографиями. Мероприятие началось с минуты молчания в память о Гейдаре Алиеве, о погибших за освобождение территорий Азербайджана, жертвах геноцида. Азиз Алекперли рассказал о целях и деятельности Общины Западного Азербайджана, подчеркнув, что проделанная работа и текущие задачи свидетельствуют о системности этой борьбы. Он отметил, что возвращение западных азербайджанцев, насильственно изгнанных с родных земель за последние два века, — неизбежная и обязательная цель.