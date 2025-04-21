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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Грузия надеется к 2030 году стать членом ЕС

17:24 149

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» пообещала населению, что страна будет готова к вступлению в Евросоюз к 2030 году больше других государств-кандидатов, говорится в заявлении партии.

«Несмотря на то что европейская бюрократия и сегодня занята шантажом Грузии и попыткой возвращения к власти недемократических сил, обещаем обществу, что наша политическая команда достойно справится со всеми вызовами и Грузия встретит анонсированное к 2030 году расширение ЕС самой подготовленной среди всех стран-кандидатов», - говорится в заявлении по случаю 13-летия основания партии.

«Грузинская мечта» также выражает надежду, что к тому времени «сегодняшняя бюрократия Брюсселя сменится достойной, независимой и ориентированной на будущее Евросоюза и Европы элитой.

В своем заявлении правящая партия отмечает, что Грузия сегодня «независима и суверенна как никогда» и никто не может заставить ее руководство делать шаги, направленные против интересов страны. «Власти «Грузинской мечты» действуют под диктовку национальных интересов Грузии и никогда не допустят компромиссов ценой этих интересов», - говорится в заявлении.

В конце 2023 года Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза, но отношения страны с ЕС существенно испортились в 2024 году, после того как «Грузинская мечта» приняла закон об иноагентах, несмотря на массовые протесты и давление Запада. 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна со своей стороны замораживает процесс открытия переговоров о вступлении в ЕС. При этом власти Грузии отмечают, что остаются открыты к возобновлению процесса интеграции, если со стороны ЕС будут сделаны соответствующие шаги и прекратится шантаж властей страны темой Евросоюза.

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