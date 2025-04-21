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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Ильхам Алиев выделил участникам Второй мировой единовременную помощь

17:26 328

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Согласно распоряжению, в связи с 80-й годовщиной Победы во Второй мировой войне участникам этой войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере 2 500 манатов; вдовам погибших в войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в период Второй мировой войны, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за защиту Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 1 250 манатов.

С этой целью из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного государственным бюджетом Азербайджанской Республики на 2025 год, будет выделено 3,2 миллиона манатов. Кабинету Министров, министерствам финансов и труда и социальной защиты даны соответствующие поручения.

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