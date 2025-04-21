Кямаледдин Гейдаров принял граждан

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров провел прием граждан в городе Нахчыване, сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, прием жителей Нахчыванской Автономной Республики прошел в административном здании МЧС НАР.
Большинство обращений граждан было решено на месте, по некоторым вопросам руководителям структур министерства даны соответствующие указания о принятии необходимых мер согласно законодательству.
Помимо министра по чрезвычайным ситуациям, прием граждан провели также его заместители, руководители соответствующих управлений и подразделений министерства.