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Кямаледдин Гейдаров принял граждан

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17:37 514

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров провел прием граждан в городе Нахчыване, сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, прием жителей Нахчыванской Автономной Республики прошел в административном здании МЧС НАР.

Большинство обращений граждан было решено на месте, по некоторым вопросам руководителям структур министерства даны соответствующие указания о принятии необходимых мер согласно законодательству.

Помимо министра по чрезвычайным ситуациям, прием граждан провели также его заместители, руководители соответствующих управлений и подразделений министерства.

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