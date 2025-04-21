Международная мафия вырезает почки у азербайджанцев и продает богатым клиентам

Немецкий телеканал ZDF, журнал Der Spiegel и агентство DW провели сенсационное расследование, посвященное преступлениям международной ОПГ, занимающейся торговлей почками. Как сообщает haqqin.az, среди жертв группировки есть и граждане Азербайджана — их почки удалялись в частной клинике на западе Кении и пересаживались состоятельным пациентам. Сообщается, что «органную мафию» возглавляет гражданин Израиля, проживающий в Германии. Расследование начинается с истории 22-летнего жителя одного из сел на западе Кении по имени Амон Кипруто Мелли. После пандемии COVID жизнь в деревне стала для него еще тяжелее. Он изо всех сил старался найти стабильный источник дохода, работал то в автосалоне, то на стройке и в других местах. Однажды друг рассказал ему о «быстром и простом» способе заработать шесть тысяч долларов. «Он сказал мне, что продать почку — это выгодная сделка», — вспоминает Амон. Это казалось новой возможностью, но на деле завело его в темную паутину эксплуатации, отчаяния и сожалений.

Амон познакомился с посредником, который доставил его в клинику Mediheal в городе Элдорете на западе Кении. Там его встретили индийские врачи и предоставили документы на английском языке, которого он не знал. Мужчину не проинформировали о рисках для здоровья. «Они ничего мне не объяснили», — говорит он. Человек, сопровождавший его, указал на людей вокруг и сказал: «Смотри, все уже пожертвовали органы и даже вернулись к работе». После операции Амон получил лишь четыре тысячи долларов вместо обещанных шести. На эти деньги он купил телефон и машину, которая сломалась. Вскоре после этого его здоровье резко ухудшилось — начались головокружения, слабость, он потерял сознание дома. Его мать была в шоке, узнав, что сын продал почку. История Амона, по-видимому, не единственная в своем роде. Исследователь Уиллис Окуму из Института исследований безопасности в Африке, расположенного в столице Кении Найроби, пообщался с несколькими молодыми людьми в городе Оюгис, расположенном в ста восьмидесяти километрах юго-западнее Элдорета, которые также продали почки. По его словам, только в этом городе известно более ста таких случаев. В настоящее время у большинства этих молодых людей серьезные проблемы со здоровьем. DW поговорила с четырьмя жителями Оюгиса, которые утверждают, что продали свои почки всего за две тысячи долларов. Они рассказали, что после операции посредники предложили им привести новых доноров — за каждого им обещали по четыреста долларов комиссии.

Бывший сотрудник Mediheal на условиях анонимности рассказал DW, что торговля органами началась в клинике много лет назад. Сначала реципиенты приезжали из Сомали, а доноры были из числа местных жителей. Однако с 2022 года получатели начали приезжать из Израиля, а с 2024 года — из Германии. Доноров для этих состоятельных клиентов стали доставлять из таких стран, как Азербайджан, Казахстан и Пакистан. Источник сообщил, что доноров заставляли подписывать документы, в которых утверждалось, будто они являются родственниками реципиентов, с которыми они на самом деле никогда не встречались. Им также предлагалось подписать согласие на изъятие почки, не предупреждая об угрозе для здоровья, причем некоторые доноры даже не достигли совершеннолетия. «Из-за языкового барьера они просто ставят подпись», — рассказал бывший сотрудник клиники. После перехода от сомалийских получателей к израильтянам и немцам бизнес пошел в гору: каждый реципиент платил до двухсот тысяч долларов за почку — эту сумму подтверждают многочисленные источники. Бывший сотрудник больницы рассказал DW, что за поиск международных доноров и реципиентов отвечает агентство под названием MediHeal. На своем сайте MediHeal утверждает, что обеспечивает донорство почек в течение тридцати дней «в соответствии с законодательством о донорстве органов». На странице компании в Facebook размещены видеоролики, в которых люди благодарят MediHeal за помощь в получении новой почки в Кении. В последнем опубликованном видео показана Сабина Фишер Куглер — 57-летняя женщина из Гунценхаузена, Германии, страдающая заболеванием почек уже сорок лет.

После того как первая пересаженная почка перестала функционировать, она отчаянно пыталась найти вторую. Однако очередь на трансплантацию в Германии бесконечная для смертельно больного человека — от восьми до десяти лет. В Германии разрешено пересаживать лишь органы умерших лиц, заранее давших письменное согласие на донорство, а число доноров слишком мало, чтобы покрыть потребности более десяти тысяч человек, ожидающих свою почку. Острая нехватка донорских органов подпитывает отчаяние и заставляет людей искать возможности за границей. Сабина лишь ненадолго увиделась со своим донором — двадцатичетырехлетним мужчиной из Азербайджана. В контракте ничего не говорилось про плату, хотя она утверждает, что заплатила MediHeal от ста тысяч до двухсот тысяч долларов. «Может быть, я немного эгоистична, потому что хотела получить эту почку, и главное для меня было, чтобы контракт выглядел приемлемо. Но все ясно: операция была вовсе не такой чистой, как кажется». Согласно законодательству Германии, оплата за органы является незаконной, и нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Человеком, стоящим за MediHeal, является гражданин Израиля по имени Роберт Сполански, который, согласно обвинительному заключению мирового суда Тель-Авива от 2016 года, обвиняется в организации множества незаконных пересадок почек в Шри-Ланке, Турции, на Филиппинах и в Таиланде. Также в деле фигурирует некий Борис Вольфман, который, предположительно, возглавлял всю сеть. Вольфман ранее уже обвинялся в участии в незаконной деятельности, связанной с трансплантацией органов, в других странах. Группа журналистов под прикрытием отправилась в отель Eka в городе Элдорете, всего в одном километре от клиники Mediheal, чтобы поговорить с иностранными пациентами, ожидающими пересадки. Некоторые пациенты выглядели явно слабыми и прибыли в сопровождении членов семьи. Одна россиянка, ожидавшая трансплантацию почки для своего мужа, сказала: «Никто не отдаст свою почку бесплатно». В 2023 году министерство здравоохранения Кении провело расследование в больнице Mediheal и установило, что доноры и реципиенты часто не состояли в родстве. Выполнялись и трансплантации с высоким уровнем риска — в том числе у онкологических больных и людей преклонного возраста. Почти все операции оплачивались наличными. В докладе рекомендовалось, чтобы «соответствующие органы провели расследование по фактам торговли органами». Однако, несмотря на тревожные выводы, отчет так и не был опубликован, и никаких мер принято не было.