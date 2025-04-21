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Международная мафия вырезает почки у азербайджанцев и продает богатым клиентам

сенсационные подробности
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
17:50 3078

Немецкий телеканал ZDF, журнал Der Spiegel и агентство DW провели сенсационное расследование, посвященное преступлениям международной ОПГ, занимающейся торговлей почками.

Как сообщает haqqin.az, среди жертв группировки есть и граждане Азербайджана — их почки удалялись в частной клинике на западе Кении и пересаживались состоятельным пациентам.

Сообщается, что «органную мафию» возглавляет гражданин Израиля, проживающий в Германии.

Расследование начинается с истории 22-летнего жителя одного из сел на западе Кении по имени Амон Кипруто Мелли. После пандемии COVID жизнь в деревне стала для него еще тяжелее. Он изо всех сил старался найти стабильный источник дохода, работал то в автосалоне, то на стройке и в других местах.

Однажды друг рассказал ему о «быстром и простом» способе заработать шесть тысяч долларов. «Он сказал мне, что продать почку — это выгодная сделка», — вспоминает Амон. Это казалось новой возможностью, но на деле завело его в темную паутину эксплуатации, отчаяния и сожалений.

Бывший сотрудник Mediheal на условиях анонимности рассказал DW, что торговля органами началась в клинике много лет назад

Амон познакомился с посредником, который доставил его в клинику Mediheal в городе Элдорете на западе Кении. Там его встретили индийские врачи и предоставили документы на английском языке, которого он не знал. Мужчину не проинформировали о рисках для здоровья.

«Они ничего мне не объяснили», — говорит он. Человек, сопровождавший его, указал на людей вокруг и сказал: «Смотри, все уже пожертвовали органы и даже вернулись к работе». После операции Амон получил лишь четыре тысячи долларов вместо обещанных шести. На эти деньги он купил телефон и машину, которая сломалась. Вскоре после этого его здоровье резко ухудшилось — начались головокружения, слабость, он потерял сознание дома. Его мать была в шоке, узнав, что сын продал почку. История Амона, по-видимому, не единственная в своем роде.

Исследователь Уиллис Окуму из Института исследований безопасности в Африке, расположенного в столице Кении Найроби, пообщался с несколькими молодыми людьми в городе Оюгис, расположенном в ста восьмидесяти километрах юго-западнее Элдорета, которые также продали почки. По его словам, только в этом городе известно более ста таких случаев. В настоящее время у большинства этих молодых людей серьезные проблемы со здоровьем.

DW поговорила с четырьмя жителями Оюгиса, которые утверждают, что продали свои почки всего за две тысячи долларов. Они рассказали, что после операции посредники предложили им привести новых доноров — за каждого им обещали по четыреста долларов комиссии.

Сабина лишь ненадолго увиделась со своим донором — двадцатичетырехлетним мужчиной из Азербайджана

Бывший сотрудник Mediheal на условиях анонимности рассказал DW, что торговля органами началась в клинике много лет назад. Сначала реципиенты приезжали из Сомали, а доноры были из числа местных жителей. Однако с 2022 года получатели начали приезжать из Израиля, а с 2024 года — из Германии. Доноров для этих состоятельных клиентов стали доставлять из таких стран, как Азербайджан, Казахстан и Пакистан.

Источник сообщил, что доноров заставляли подписывать документы, в которых утверждалось, будто они являются родственниками реципиентов, с которыми они на самом деле никогда не встречались. Им также предлагалось подписать согласие на изъятие почки, не предупреждая об угрозе для здоровья, причем некоторые доноры даже не достигли совершеннолетия.

«Из-за языкового барьера они просто ставят подпись», — рассказал бывший сотрудник клиники.

После перехода от сомалийских получателей к израильтянам и немцам бизнес пошел в гору: каждый реципиент платил до двухсот тысяч долларов за почку — эту сумму подтверждают многочисленные источники. Бывший сотрудник больницы рассказал DW, что за поиск международных доноров и реципиентов отвечает агентство под названием MediHeal.

На своем сайте MediHeal утверждает, что обеспечивает донорство почек в течение тридцати дней «в соответствии с законодательством о донорстве органов». На странице компании в Facebook размещены видеоролики, в которых люди благодарят MediHeal за помощь в получении новой почки в Кении. В последнем опубликованном видео показана Сабина Фишер Куглер — 57-летняя женщина из Гунценхаузена, Германии, страдающая заболеванием почек уже сорок лет.

После операции Амон получил лишь четыре тысячи долларов вместо обещанных шести

После того как первая пересаженная почка перестала функционировать, она отчаянно пыталась найти вторую. Однако очередь на трансплантацию в Германии бесконечная для смертельно больного человека — от восьми до десяти лет. В Германии разрешено пересаживать лишь органы умерших лиц, заранее давших письменное согласие на донорство, а число доноров слишком мало, чтобы покрыть потребности более десяти тысяч человек, ожидающих свою почку.

Острая нехватка донорских органов подпитывает отчаяние и заставляет людей искать возможности за границей. Сабина лишь ненадолго увиделась со своим донором — двадцатичетырехлетним мужчиной из Азербайджана. В контракте ничего не говорилось про плату, хотя она утверждает, что заплатила MediHeal от ста тысяч до двухсот тысяч долларов.

«Может быть, я немного эгоистична, потому что хотела получить эту почку, и главное для меня было, чтобы контракт выглядел приемлемо. Но все ясно: операция была вовсе не такой чистой, как кажется».

Согласно законодательству Германии, оплата за органы является незаконной, и нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Следы Сполански ведут в Израиль

Человеком, стоящим за MediHeal, является гражданин Израиля по имени Роберт Сполански, который, согласно обвинительному заключению мирового суда Тель-Авива от 2016 года, обвиняется в организации множества незаконных пересадок почек в Шри-Ланке, Турции, на Филиппинах и в Таиланде. Также в деле фигурирует некий Борис Вольфман, который, предположительно, возглавлял всю сеть. Вольфман ранее уже обвинялся в участии в незаконной деятельности, связанной с трансплантацией органов, в других странах.

Группа журналистов под прикрытием отправилась в отель Eka в городе Элдорете, всего в одном километре от клиники Mediheal, чтобы поговорить с иностранными пациентами, ожидающими пересадки.

Некоторые пациенты выглядели явно слабыми и прибыли в сопровождении членов семьи. Одна россиянка, ожидавшая трансплантацию почки для своего мужа, сказала: «Никто не отдаст свою почку бесплатно».

В 2023 году министерство здравоохранения Кении провело расследование в больнице Mediheal и установило, что доноры и реципиенты часто не состояли в родстве. Выполнялись и трансплантации с высоким уровнем риска — в том числе у онкологических больных и людей преклонного возраста. Почти все операции оплачивались наличными. В докладе рекомендовалось, чтобы «соответствующие органы провели расследование по фактам торговли органами». Однако, несмотря на тревожные выводы, отчет так и не был опубликован, и никаких мер принято не было.

Основателем и председателем группы Mediheal является уроженец Индии, экс-депутат парламента Сваруп Мишра

Местный частный детектив в Элдорете, который следит за случаями незаконной торговли органами, сообщил, что в схеме, вероятно, участвуют как минимум еще две больницы. Однако, по его словам, «если бы я начал всерьез расследовать эти дела, моя жизнь оказалась бы под угрозой». Он добавил: «В это могут быть вовлечены очень влиятельные люди».

Основателем и председателем группы Mediheal является Сваруп Мишра. Уроженец Индии, он ранее был депутатом парламента и, как утверждают, поддерживает хорошие отношения с президентом Кении Уильямом Руто. Несмотря на продолжающиеся обвинения в торговле органами, в ноябре прошлого года президент назначил его председателем государственного Института вакцины BioVax в Кении. Эта должность дает Мишре возможность представлять страну во Всемирной организации здравоохранения и вести переговоры с официальными лицами иностранных государств.

Мишра не отреагировал на неоднократные просьбы об интервью и оставил список вопросов без ответа.

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