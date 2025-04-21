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Назван «главный архитектор» в команде Трампа

17:50 1284

Назначенный в феврале на должность главы Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома США Рассел Воут является, возможно, едва ли не самым влиятельным человеком в Вашингтоне, не считая президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Таковым его делает «уникальное сочетание преданности и знания, как на самом деле работает правительство», пишет агентство.

Воут также известен как соавтор «Проекта 2025», почти 1000-страничного доклада о реформировании федерального правительства США, которое стало для Трампа чем-то вроде Библии, отмечает агентство. Принадлежащий ему аналитический Центр обновления Америки (Center for Renewing America) подготовил множество документов, в которых поддерживаются установление контроля США над Гренландией, введение масштабных пошлин и другие идеи республиканца.

В рамках «Проекта 2025» упоминались, в частности, закрытие американского Минобразования. Сам документ цитировался во временном руководстве по нацбезопасности Пентагона.

Как говорится в статье Bloomberg, в центре идеологии Воута лежит теория унитарной исполнительной власти, которая, по словам критиков, сводится к аргументу о том, что Трамп должен иметь широкую свободу действий, чтобы делать все, что он хочет.

Это касается и деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, в чью задачу входит сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств. По данным Bloomberg, миллиардер регулярно поддерживает контакты с Воутом, хотя они очень разные. Одной из целей Воута и Маска стало сокращение Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), и их действия в отношении него показали их работу в команде, пишет Bloomberg: Маск взял на себя публичную ответственность за ликвидацию бюро, в то время как Воут выполнил бóльшую часть работы.

Одновременно с получением поста в ОМВ он был назначен временным главой этого подразделения. В первый же день Воут приказал сотрудникам прекратить деятельность, уведомил ФРС о том, что CFPB не будет получать дополнительного финансирования в течение года. В последующие дни он закрыл офис, расторг большинство контрактов с агентством, уволил более 200 сотрудников и начал готовиться к более масштабным увольнениям.

В то же время Воут был главой OMB еще в первый президентский срок Трампа (2019–2021).

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