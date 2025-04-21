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Спортсмены из 20 стран посоревнуются в «Кубке Президента-2025»

17:55 449

С 28 апреля по 2 мая пройдет международная регата «Кубок Президента-2025», посвященная 102-летию Гейдара Алиева. В турнире, который организуют Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией гребли и каноэ Азербайджана, примут участие более 200 спортсменов из 20 стран Европы, Азии и Африки.

Среди участников будут представители Азербайджана, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

28 апреля в рамках регаты в Карабахе, на водохранилище Кёнделенчая, расположенном в Физули, состоятся показательные выступления гребцов. Кроме того, для переселенных в Физули жителей будет организована возможность заняться греблей на любительских лодках под присмотром профессиональных тренеров. Для детей и подростков будут проведены мотивационные викторины.

Официальный парад и представление команд состоятся 29 апреля на проспекте Гейдара Алиева в Мингячевире. 30 апреля в одном из живописных уголков Карабаха – Суговушане – пройдут официальная церемония открытия международной регаты «Кубок Президента-2025» и соревнования на дистанции 200 метров. Регата продолжится 1 и 2 мая в Олимпийском спортивном центре «Кюр» в Мингячевире. Здесь команды поборются за медали на различных дистанциях в академической гребле, каяках и каноэ. 2 мая там же состоится церемония закрытия регаты.

«Кубок Президента» уже третий год подряд входит в официальный календарь Европейской ассоциации гребли (ECA).

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