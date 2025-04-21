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Археологи в Азербайджане совершили уникальное открытие

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18:06 2336

В пещере Дамджилы, расположенной в Газахском районе Азербайджана, археологи сделали уникальное открытие — найдена первая в регионе человеческая фигурка эпохи мезолита, датируемая концом VII тысячелетия до н. э. Это открытие, опубликованное в журнале Archaeological Research in Asia, проливает свет на процесс неолитизации Южного Кавказа, демонстрируя, что переход к оседлой жизни и земледелию был постепенным и многоэтапным.

Фигурка, обнаруженная в ходе азербайджано-японской экспедиции под руководством доктора Ягуба Мамедова из Института археологии и антропологии НАНА, вырезана из твердого песчаника. Ее размеры составляют всего 51 мм в длину и 15 мм в ширину, но она поражает тонкостью работы: отчетливо видны волосы, прическа и пояс с выгравированным узором. Отсутствие лицевых черт на фигурке наводит на мысль о ее возможной ритуальной или символической роли.

Артефакт был тщательно изучен в японских лабораториях с применением передовых методов анализа, что подтвердило его возраст и уникальность.

«Ничего подобного ранее не находили ни в окрестностях реки Кура, ни на всем Кавказе. Это первая человеческая фигурка мезолита», - заявил Ягуб Мамедов.

Первая официальная статья о находке была опубликована в 42-м номере журнала «Археологические исследования в Азии», который включен в базы данных Web of Science (WOS) и SCOPUS и имеет категорию Q1.

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