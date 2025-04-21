Путин: Украине «подсказали» не отвергать мирные инициативы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «положительно относится к мирным инициативам по урегулированию войны в Украине, однако рассчитывает на реальную готовность Киева к диалогу».

Об этом он сказал в рамках форума «Малая родина — сила России».

По словам Путина, «предложение о пасхальном перемирии изначально не было воспринято Киевом всерьез, но позднее украинским властям подсказали не отвергать инициативу».