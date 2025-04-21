Путин: Украине «подсказали» не отвергать мирные инициативы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «положительно относится к мирным инициативам по урегулированию войны в Украине, однако рассчитывает на реальную готовность Киева к диалогу».
Об этом он сказал в рамках форума «Малая родина — сила России».
По словам Путина, «предложение о пасхальном перемирии изначально не было воспринято Киевом всерьез, но позднее украинским властям подсказали не отвергать инициативу».
Он заявил, что Россия объявила о прекращении огня с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Сначала Зеленский отказался от этой идеи, но через три часа согласился на 30-часовое прекращение огня с возможностью продления на 30 дней.
Позднее Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданской инфраструктуре сроком на 30 суток. Путин сообщил, что Россия рассмотрит это предложение и примет решение после анализа. «Мы должны внимательно оценить результаты перемирия», — подчеркнул он.