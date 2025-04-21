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Путин назвал «возмездием» гибель украинских детей

18:26 2011

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обстрел российской армией мирных украинцев, заявил, что «удары по гражданским объектам наносятся, если они используются киевскими военными, как в Сумах и Одессе». Он объяснил удар по конгресс-центру в Сумах тем, что «там награждали военных ВСУ».

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться. Ну, например, всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского государственного университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский.

Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», - сказал он.

Путин добавил, что ВСУ «в ресторанах проводят сходки, собрания, совещания, что-то отмечают, водку пьют». «Это гражданский объект? Гражданский. Но цель какая? Военная. С этим нужно разобраться. Это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога. Мы этого не исключаем. Так что мы это все проанализируем и будем принимать соответствующие решения», - добавил он.

13 апреля 2025 года российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы, Украина, в Вербное воскресенье. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), погибли 34 человека, включая двоих детей, 119 человек получили ранения, среди них 15 детей. Удар был осуществлен двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», одна из которых попала в Конгресс-центр Сумского государственного университета, а вторая взорвалась над улицей, уничтожив, в частности, городской автобус. Среди погибших — пианистка Елена Когут, учительница Марина Чудеса, семья Мартыненко, включая их сына-шестиклассника, а также полковник ВСУ Юрий Юла.

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