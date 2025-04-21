ВСУ сорвали план русских

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины сорвали попытку российских войск прорваться в Сумскую область.
По его словам, ожесточенные бои продолжаются как в приграничных районах, так и на территории России.
«Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курской области и захватить приграничные районы Сумщины. Однако активные действия наших подразделений в очередной раз сорвали наступление противника», — написал Сырский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сосредоточил внимание на этом направлении, чтобы на месте оценить обстановку, поддержать командиров и решить проблемные вопросы. По его словам, были приняты оперативные решения по обеспечению бригад, пополнению боеприпасов и МТО.
Сырский также сообщил, что с командирами обсуждалось развитие боевых возможностей, в том числе расширение применения беспилотных систем, внедрение новых технологий и использование искусственного интеллекта в вооружении.
«Только технологическое превосходство позволит эффективно уничтожать численно превосходящего противника», — подчеркнул главнокомандующий.