ВСУ сорвали план русских

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины сорвали попытку российских войск прорваться в Сумскую область.

По его словам, ожесточенные бои продолжаются как в приграничных районах, так и на территории России.

«Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курской области и захватить приграничные районы Сумщины. Однако активные действия наших подразделений в очередной раз сорвали наступление противника», — написал Сырский в своём Telegram-канале.