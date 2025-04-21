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Трамп назвал главу ФРС «неудачником» и потребовал снизить ставки

18:52 636

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, требуя, чтобы ФРС немедленно понизила ставки.

В Truth Social президент назвал Пауэлла «крупным неудачником» (major loser), заявив, что экономическая активность в США замедлится, если ФРС не опустит ставки немедленно (NOW).

«Многие призывают к упреждающему снижению ставок», - написал Трамп, отметив, что цены на энергоносители, продукты и большинство «других вещей» снижаются.

«При том, что эти цены так хорошо опускаются, как я и предсказывал, инфляции может почти не быть, но может быть замедление экономики, если господин «Слишком Поздно», крупный неудачник, не снизит ставки сейчас», - написал Трамп.

На прошлой неделе он назвал Пауэлла «господином Слишком Поздно», заявив, что глава ФРС всегда опаздывает со смягчением политики.

Незадолго до этого Пауэлл заявил, что вводимые Трампом импортные пошлины могут замедлить рост экономики США и ускорить инфляцию, но Федрезерв пока не готов вмешиваться и хочет дождаться большей ясности, прежде чем рассматривать корректировку параметров денежно-кредитной политики.

Трамп отметил, что Европейский центральный банк опустил ключевые ставки уже семь раз. С лета 2024 года ЕЦБ снизил ставки в общей сложности на 1,5 процентного пункта, ФРС - на 1 п.п.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 6-7 мая.

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