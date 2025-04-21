Новый раунд переговоров по Украине стартует в Лондоне

Новый раунд переговоров по урегулированию войны в Украине состоится в Лондоне 22 апреля. В переговорах примут участие представители Европейского Союза, США и делегация Киева.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который отметил, что встреча станет продолжением консультаций, прошедших в Париже на прошлой неделе.

«По моей информации, мирные консультации по ситуации в Украине начнутся завтра в Лондоне. Украинская делегация примет участие. Это будет продолжение консультаций, которые прошли в Париже», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.