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Новый раунд переговоров по Украине стартует в Лондоне

18:44 421

Новый раунд переговоров по урегулированию войны в Украине состоится в Лондоне 22 апреля. В переговорах примут участие представители Европейского Союза, США и делегация Киева.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который отметил, что встреча станет продолжением консультаций, прошедших в Париже на прошлой неделе.

«По моей информации, мирные консультации по ситуации в Украине начнутся завтра в Лондоне. Украинская делегация примет участие. Это будет продолжение консультаций, которые прошли в Париже», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Основной целью встречи, по словам депутата, станет выработка согласованной позиции США, европейских стран и Украины по урегулированию конфликта.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в переговорном процессе примет участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Также ожидается участие госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога. По информации издания, если позиции Вашингтона, Европы и Киева совпадут, Уиткофф может отправиться в Россию для дальнейших переговоров.

На встрече, которая состоялась в Париже 17 апреля, США представили своим союзникам предварительные предложения по урегулированию украинского конфликта. Среди предложений — отказ от обсуждения членства Украины в НАТО и возможное ослабление санкций против России.

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