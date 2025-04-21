Названы главные претенденты на пост Папы Римского

70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин считается наиболее вероятным преемником Папы Франциска.
Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.
Издание отмечает, что Паролин «способен сохранить открытость церкви и уделять внимание различным католическим душам».
Среди других возможных кандидатов на понтификат упоминается 69-летний архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи — президент Итальянской епископской конференции и специальный посланник Ватикана по мирному урегулированию войны в Украине.
Также в списке потенциальных преемников — 60-летний латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, первый израильский кардинал итальянского происхождения.
Папа Римский Франциск умер на 89 году жизни. Последний раз понтифик появился перед верующими 20 апреля для традиционного пасхального послания Urbi et orbi («Граду и миру»). В начале месяца его выписали из больницы после лечения пневмонии.