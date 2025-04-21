В Абхазии задержан пророссийский Ардзинба

Согласно сообщению, Ардзинбу задержали в ночь на 21 апреля на несколько часов без объяснения причин. В организации заявили, что инцидент носит «политически мотивированный характер» и расценивается как «давление на оппозиционного деятеля».

Ранее, 15 февраля, в Абхазии прошли так называемые «президентские выборы». По итогам первого тура определить победителя не удалось. Во второй тур вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. 2 марта «ЦИК» сообщил о победе Гунбы — он получил 54,73% голосов, Ардзинбу поддержали 41,5%.

Ардзинба, придерживающийся пророссийских взглядов, активно критиковал бывшего «президента» Аслана Бжанию, возглавлял протесты против его политики, что привело к «отставке» Бжании в ноябре 2024 года.