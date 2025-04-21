Иран хочет показать силу через Ирак

Прокси Ирана в Ираке, Силы народной мобилизации, ведут борьбу за то, чтобы cтать официально местным аналогом иранского Корпуса стражей исламской революции и сохранить на ключевых постах тех, кого в США называют «террористами». Противостояние СНМ и официальных иракских властей выходит на финальную прямую. Итог очевиден – либо власти обуздают вольницу Сил народной мобилизации. Либо те сумеют сохранить свою автономность и сформируют в Ираке параллельный центр власти, став чем-то вроде второй «Хезболлы» со всеми вытекающими отсюда последствиями – достаточно взглянуть на Ливан, чтобы понять и наглядно представить, к чему это может привести.

Вполне очевидно, что в первую очередь жесткая дискуссия разворачивается вокруг денег и активов. Государственный бюджет на финансирование СНМ в 2024 году превысил 3,4 миллиарда долларов, по сравнению с 2,8 миллиарда долларов в 2023 году и 2,16 миллиарда долларов в 2022 году. Причем руководство СНМ требует еще большего его увеличения, поскольку недавно подала в парламент страны справку о том, что ее численность всего за год увеличилась сразу на 95%, с 122 000 человек в 2023 до 238 000 человек в 2024. Такое резкое увеличение, к которому нет никаких объективных предпосылок в иракских условиях, означает только одно – это штатное расписание насквозь фиктивное. И половина единиц в нем – «мертвые души», которых командование группировок, входящих в СНМ, приписывает без зазрения совести, надеясь добиться того, что государство будет их оплачивать. Что вполне в духе местного менталитета – если уж ты стал каким-никаким начальником, то будь добр в первую очередь заботится о благополучии клана или племени, которое тебя поддерживает. А государственный бюджет в Ираке, по местным представлениям, для того и предназначен, чтобы из него кормились свои. Из тех, кто сумел к нему пробиться.