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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Иран хочет показать силу через Ирак

наша корреспонденция
Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
19:59 1370

Прокси Ирана в Ираке, Силы народной мобилизации, ведут борьбу за то, чтобы cтать официально местным аналогом иранского Корпуса стражей исламской революции и сохранить на ключевых постах тех, кого в США называют «террористами».

Противостояние СНМ и официальных иракских властей выходит на финальную прямую. Итог очевиден – либо власти обуздают вольницу Сил народной мобилизации. Либо те сумеют сохранить свою автономность и сформируют в Ираке параллельный центр власти, став чем-то вроде второй «Хезболлы» со всеми вытекающими отсюда последствиями – достаточно взглянуть на Ливан, чтобы понять и наглядно представить, к чему это может привести.

Борьба Сил народной мобилизации за место под солнцем Ирака – это в первую очередь борьба за то, чтобы сохранить свои привилегии и доступ к государственному бюджету

Вполне очевидно, что в первую очередь жесткая дискуссия разворачивается вокруг денег и активов. Государственный бюджет на финансирование СНМ в 2024 году превысил 3,4 миллиарда долларов, по сравнению с 2,8 миллиарда долларов в 2023 году и 2,16 миллиарда долларов в 2022 году. Причем руководство СНМ требует еще большего его увеличения, поскольку недавно подала в парламент страны справку о том, что ее численность всего за год увеличилась сразу на 95%, с 122 000 человек в 2023 до 238 000 человек в 2024.

Такое резкое увеличение, к которому нет никаких объективных предпосылок в иракских условиях, означает только одно – это штатное расписание насквозь фиктивное. И половина единиц в нем – «мертвые души», которых командование группировок, входящих в СНМ, приписывает без зазрения совести, надеясь добиться того, что государство будет их оплачивать.

Что вполне в духе местного менталитета – если уж ты стал каким-никаким начальником, то будь добр в первую очередь заботится о благополучии клана или племени, которое тебя поддерживает. А государственный бюджет в Ираке, по местным представлениям, для того и предназначен, чтобы из него кормились свои. Из тех, кто сумел к нему пробиться.

Иран претендует на второй КСИР в Ираке

К тому же есть в Ираке такая компания как Muhandis General Company, которая регулярно получает от правительства крайне выгодные контракты на строительство и обслуживание нефтяной инфраструктуры. Одним из совладельцев этой компании является иранский КСИР, через свое экономическое подразделение Khatam al-Anbia, а остальные доли в ней имеют некоторые наиболее крупные группировки, входящие в СНМ.

И это помимо того, что за годы существования Сил народной мобилизации, входящие в нее группировки обзавелись и другими предприятиями – от маленьких заводиков до автомастерских и торговых центров и прочих активов, пусть и не очень крупных, но приносящих ежемесячно и ежегодно вполне ощутимую прибыль. В том числе и за счет того, что налогов в бюджет не платят ни копейки. И всякую попытку взыскать с них эти самые налоги в доход государства они воспринимают как личное оскорбление, типа «мы за вас кровь в боях с ИГИЛ проливали».

Иными словами, борьба СНМ за место под солнцем Ирака – это в первую очередь борьба за то, чтобы сохранить свои привилегии и доступ к государственному бюджету. При этом – с минимумом ответственности перед страной. Быть своего рода паразитирующей надстройкой – вот главная их цель, поскольку фактически они – «пятое колесо в телеге» государственной системы безопасности современного Ирака, включая армию, федеральную полицию и спецслужбы. Пользы от их деятельности Ираку никакой – они обслуживают только самих себя. Что вполне их устраивает, и за что они готовы бороться.

P.S. А еще отдельные части СНМ пробуют себя в организации производства каптагона. Впрочем, это уже совсем другая история.

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