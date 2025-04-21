Украинцы назвали имена казахстанских наемников. В Казахстане переполошились

После появления в сети списка из 661 имени консул Казахстана в Украине Бауржан Бегалимов и временный поверенный в делах Канат Катренов провели встречу с представителями украинского координационного штаба по делам военнопленных.

Власти Казахстана отреагировали на публикацию украинского центра «Хочу жить» о якобы причастности казахстанцев к боевым действиям на стороне России.

Казахстанская сторона заверила, что будет отслеживать каждый такой эпизод и проводить разъяснительную работу среди граждан. Власти напомнили, что участие в военных действиях за рубежом в статусе наемника является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание от 12 до 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинский центр «Хочу жить», действующий при Минобороны и Главном управлении разведки, утверждает, что не менее 78 казахстанцев из опубликованного списка уже погибли. По словам представителей центра, это первая часть серии публикаций о наемниках, воюющих за Россию.