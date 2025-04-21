Теперь жена Нетаньяху пытается спасти заложников

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара Нетаньяху отправила матери эмира Катара Тамиме Мозе бинт Насер письмо в преддверии священного месяца Рамадан, в котором призвала ее действовать в целях освобождения заложников из плена ХАМАС.

Какое-то время Моза рассматривала возможность ответить на письмо, но потом решила отказаться от нее в последнюю минуту.

Согласно имеющейся информации, она проконсультировалась со своими советниками, которые предупредили ее, что премьер-министр Израиля якобы воспользуется этим в политических целях, «как он делал это в прошлом».

Обо всем этом сообщила общественная телерадикорпорация КАН, ссылаясь на неназванные источники в странах Персидского залива.