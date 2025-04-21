США попросят Турцию не вмешиваться в войну с Ираном

США рассматривают возможность обращения к Турции с просьбой о сохранении нейтралитета в случае военного конфликта с Ираном, а также о непрепятствовании использованию сирийского воздушного пространства. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet, со ссылкой на источники.

По данным издания, этот вопрос может быть поднят на встрече президентов Турции и США, Эрдогана и Трампа, в случае провала американо-иранских переговоров. Отмечается, что несмотря на обеспокоенность Анкары возможным ударом Израиля по Ирану, Турции, как предполагается, предложат не препятствовать военным операциям и не вмешиваться в конфликт.

Кроме того, газета сообщает о возможном визите Трампа в Турцию в мае в рамках ближневосточного турне, включающего также Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В случае изменения маршрута встреча может состояться в июне - в ходе визита Эрдогана в США.