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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Кремль готовит «большую сделку» для Трампа

21:12 466

Россия стремится к заключению масштабной сделки с США, которая могла бы включать признание сфер влияния Москвы на постсоветском пространстве, включая Украину, а также усиление позиций в Европе.

Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на источники среди российских чиновников и дипломатов.

Чтобы заинтересовать администрацию Дональда Трампа, Кремль ищет инициативы, способные привлечь его личное внимание. Среди возможных предложений — строительство Trump Tower в Москва-Сити, экономическое сотрудничество, включая доступ к редкоземельным металлам, а также посредничество в диалоге с Северной Кореей и Ираном.

По данным издания, к подготовке этих предложений подключены крупнейшие российские компании — «Росатом», «Роснефть», «Полюс», «Русал» и другие. Работу координируют замглавы администрации президента Максим Орешкин и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

«Главное — чтобы американцы не вмешивались в наши дела», — отметил один из высокопоставленных российских чиновников.

По словам источников, Москва воспринимает войну в Украине как главный козырь и планирует использовать желание Трампа добиться прекращения огня, чтобы добиться уступок в других направлениях.

В Кремле признают, что такая возможность может быть недолгой — Трамп может быстро потерять интерес или вспомнить старые обиды. Однако часть дипломатов остаются оптимистами и считают, что с терпением и гибкой тактикой Россия сможет добиться переустройства отношений с США.

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