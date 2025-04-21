Кремль готовит «большую сделку» для Трампа

Россия стремится к заключению масштабной сделки с США, которая могла бы включать признание сфер влияния Москвы на постсоветском пространстве, включая Украину, а также усиление позиций в Европе.

Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на источники среди российских чиновников и дипломатов.

Чтобы заинтересовать администрацию Дональда Трампа, Кремль ищет инициативы, способные привлечь его личное внимание. Среди возможных предложений — строительство Trump Tower в Москва-Сити, экономическое сотрудничество, включая доступ к редкоземельным металлам, а также посредничество в диалоге с Северной Кореей и Ираном.