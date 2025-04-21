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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Ильхам Алиев ответил на вопрос: что для Азербайджана Китай?

официоз
21:20 474

«Китай является одной из наиболее динамично развивающихся стран мира. Достижения и успехи Китая во всех сферах под решительным и мудрым руководством Председателя КНР Си Цзиньпина вывели его в ряд самых мощных и передовых стран мира, еще больше укрепили его позиции на международной арене. Во главе с Си Цзиньпином Китай добился значительных успехов. Развитие Китая отвечает не только интересам китайского народа, но и всего мира». Об этом накануне своего визита в Китай заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайскому агентству Синьхуа.

По словам главы азербайджанского государства, встреча в Астане с председателем КНР Си Цзиньпином и принятая по её итогам совместная декларация являются историческим событием и открывают новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.

Алиев напомнил о своем заявлении на двусторонней встрече с Си Цзиньпином о значимости подписанной между Китаем и Азербайджаном декларации, которая официально подняла уровень отношений КНР и Азербайджана на стратегический уровень. «Это большое достижение и большая ответственность». - добавил президент.

Первое программное интервью Алиева накануне визита в Китай

«Во время нашей встречи в Астане я был приглашен посетить Китай с государственным визитом, и я с удовлетворением принял это приглашение. Я также пригласил Председателя КНР посетить нашу страну в удобное для него время. Убеждён в том, что подобный обмен визитами на высоком уровне придаст дополнительный импульс процессу углубления наших межгосударственных отношений», - сказал Алиев.

Президент также обратил внимание китайской общественности на еще одну важную договоренность, достигнутую в ходе встречи с председателем КНР в Астане: «Речь идет о дальнейшем расширении торгово-экономических связей между нашими странами, их наполнении новым качественным содержанием. В 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем по сравнению с предыдущим годом увеличился на 20,7 процента и составил 3,744 млрд долларов США. Да, действительно, Китай стал 4-м по величине торговым партнером Азербайджана, доля которого во внешнеторговом обороте страны составила 7,9 процента, и лидером по импорту, который составил 17,69 процента».

Однако при этом Алиев особо подчеркнул, что, несмотря на существующее поступательное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, существует еще огромный нереализованный потенциал.

По словам президента Азербайджана, на сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 375 компаний с китайским капиталом, из которых 298 ведут активную деятельность в стране. В настоящее время между Азербайджаном и Китаем ведутся переговоры о перспективах совместного сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности в сфере привлечения прямых инвестиций, направленных на высокие технологии и инновации, альтернативную и возобновляемую энергетику.

Алиев рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи и переговоров с Си Цзиньпином

В своем интервью Алиев рассказал и о роли Азербайджана в глобальном китайском геоэкономическом проекте «Один пояс – один путь»: «Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу «Пояс и путь», выдвинутую Председателем КНР. Нами реализуются серьезные практические проекты в этом направлении. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан является второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию данного проекта, как на своей территории, так и за ее пределами».

Президент Азербайджана подчеркнул и общность ценностной системы, связывающей две страны: «В прошлом году в Астане мы с Председателем КНР Си Цзиньпином заявили о нашем стремлении содействовать созданию сообщества с единой судьбой человечества. Мы выступили за продвижение таких общих ценностей человечества как мир, развитие, равноправие, справедливость, демократия и свобода, а также против гегемонии и политики силы. Нами была выражена готовность совместно поддерживать международную систему под эгидой ООН, ее роль в международных делах, придерживаться подлинной многосторонности, а также международного порядка, основанного на международном праве, целях и принципах Устава ООН».

И.Алиев выразил убежденность, что предстоящий визит послужит делу углубления стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой.

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