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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Во Флориде загорелся самолет

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21:23 244

В международном аэропорту города Орландо в штате Флорида загорелся двигатель пассажирского самолета авиакомпании Delta. Находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы, сообщает BBC.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как из правого двигателя идет дым и вырывается пламя. При этом пассажиры покидают самолет по надувным трапам.

Самолет Airbus A330 должен был вылететь рейсом номер 1213 из Орландо в Атланту, на борту находились более 200 пассажиров, 10 членов экипажа, а также двое пилотов, сообщила Delta телекомпании CBS News, американскому партнеру Би-би-си.

В Орландо в числе прочего находится популярный среди туристов развлекательный парк Disneyworld.

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