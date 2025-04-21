Во Флориде загорелся самолет

В международном аэропорту города Орландо в штате Флорида загорелся двигатель пассажирского самолета авиакомпании Delta. Находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы, сообщает BBC.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как из правого двигателя идет дым и вырывается пламя. При этом пассажиры покидают самолет по надувным трапам.