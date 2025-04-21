Во Флориде загорелся самолет

В международном аэропорту города Орландо в штате Флорида загорелся двигатель пассажирского самолета авиакомпании Delta. Находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы, сообщает BBC.
В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как из правого двигателя идет дым и вырывается пламя. При этом пассажиры покидают самолет по надувным трапам.
Самолет Airbus A330 должен был вылететь рейсом номер 1213 из Орландо в Атланту, на борту находились более 200 пассажиров, 10 членов экипажа, а также двое пилотов, сообщила Delta телекомпании CBS News, американскому партнеру Би-би-си.
В Орландо в числе прочего находится популярный среди туристов развлекательный парк Disneyworld.