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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

«Сабах» и «Нефтчи» вышли в полуфинал Баскетбольной лиги

ФОТО
Отдел спорта
21:37 300

Сегодня состоялись два матча четвертьфинальной серии в Баскетбольной лиге Азербайджана.

«Нефтчи» и во второй игре обыграл «Орду». После победы в первой встрече со счетом 93:84 сегодня «нефтяники» выиграли 88:54 и уверенно вышли в полуфинал. Там «Нефтчи» сыграет с сильнейшим в паре «Нахчыван» - «Абшерон». В этой паре второй матч состоится завтра. А в первой встрече нахчыванцы выиграли 88:83.

В полуфинал пробился и чемпион страны «Сабах». Со счетом 104:77 был побежден «Серхедчи». В первой игре команда Римаса Куртинайтиса выиграла с результатом 90:64.

«Сабах» сыграет с победителем в противостоянии «Шеки» - «Гянджа». Здесь счет 1:1 (85:84, 71:94).

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