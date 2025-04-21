Трамп может приехать на похороны Папы Римского

Президент США Дональд Трамп может посетить похороны Папы Римского Франциска.
Об этом заявляет The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Как известно, Папы Римского внезапно не стало в понедельник, 21 апреля. Вокруг его смерти пока множество невыясненных деталей. В частности, не называется точная причина кончины.
Аналогичная ситуация с похоронами – дата неизвестна до сих пор. По одной из версий, церемония пройдет в период с 25 по 27 апреля. И именно на нее, как утверждает NYT, приедет Трамп.
При этом сам глава США пока подобные слухи не подтверждал. Ответ на соответствующий вопрос со стороны одного из журналистов был весьма расплывчатым. Тогда американский президент заверил, что пока «сам не знает», поедет он на похороны или нет.
Ранее президент США приказал приспустить флаги в память о Папе Римском Франциске. Поручение американского лидера коснулось всех государственных учреждений, военных объектов и судов. Аналогичная ситуация со зданиями посольств, а также представительств.