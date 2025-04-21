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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

ЕС обсуждает уступки США ради предотвращения торговой войны

22:24 424

Европейский Союз ищет способы облегчить экспорт американского газа с одновременным соблюдением своих правил по выбросам метана. Так блок пытается облегчить переговоры с США по тарифам.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили источники агентства, в рамках обсуждений по торговым переговорам с США Европейская комиссия рассматривает возможность использования гибкости в применении правил ЕС по метану.

Начиная с этого года, ЕС требует от импортеров нефти и газа в Европу отслеживать и отчитываться о связанных с этим импортом выбросах метана. Он является мощным парниковым газом и второй по величине причиной изменения климата после выбросов углекислого газа.

Согласно предложению Еврокомиссии, будут введены дополнительные технические правила, которые позволят американским экспортерам газа в ЕС формально выполнять требования по вредным выбросам. Однако как именно этого можно достичь, источники Reuters не уточнили.

В то же время агентство отмечает, что этот шаг может быть осложнен планом президента Дональда Трампа отменить существующие правила США, которые требуют от производителей газа отчитываться о своих выбросах метана, что усложнит для ЕС оправдание разрешения американским компаниям автоматически выполнять их.

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