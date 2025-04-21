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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

В Вашингтоне ограбили министра внутренней безопасности США

23:04 399

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой дерзкого ограбления вечером 20 апреля во время ужина в одном из ресторанов Вашингтона.

Об этом сообщили представители ее офиса.

По словам пресс-секретаря, неизвестный мужчина в маске похитил сумочку Ноэм прямо из ресторана. Инцидент попал на камеры наблюдения: злоумышленник, по данным секретной службы, был белым, скрыл лицо маской и спокойно покинул заведение с похищенным.

В сумочке находились водительские права, лекарства, паспорт, ключи от дома, незаполненные чеки, набор косметики, а также 3000 долларов наличными. Как отметили представители Ноэм, деньги она сняла заранее — на праздники в столицу съехались ее родственники.

Несмотря на присутствие охраны, секретная служба не смогла предотвратить инцидент. Поиски преступника продолжаются, но на данный момент сумочка не найдена.

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