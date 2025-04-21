Туристам опасно въезжать в США: как замочили Шарлотту с Мари

Истории о новых нормах американского гостеприимства, принятых при 47-м президенте, продолжают множиться, ужасать и отбивать всякую охоту у туристов рисковать. Хотите в Штаты? Посмотрите какой-нибудь тематический фильм по каналу Discovery. Дешевле, познавательней и, главное, безопаснее.
После того, как The Guardian рассказала на весь белый свет о мытарствах британской художницы Ребекки Берк, отсидевшей в СИЗО 19 суток после попытки пересечь границу США и Канады, тысячи людей приняли решение отменить свои уже запланированные поездки. О провальной ситуации в туристической индустрии haqqin.az уже писал недавно.
И вот новая история, похлеще предыдущей.
Две юные немки из Ростока, 18-летняя Шарлотта Пол и 19-летняя Мари Лепер после окончания школы решили вволю попутешествовать. Почему бы нет, если есть задор и деньги? Подружки слетали в Новую Зеландию, потом в Таиланд, а «заполировать» приключения запланировали пятинедельной поездкой в Штаты, начав с благословенных Гавайских островов. Но как только девушки прибыли в аэропорт Гонолулу, они были задержаны сотрудниками пограничной и таможенной службы США. Тут-то настоящее приключение и началось.
Шарлотту и Мари в наручниках препроводили в федеральный центр временного содержания – собственно, СИЗО. Там их развели в разные комнаты для многочасового допроса, затем обыскали, заставив раздеться догола, переодели в тюремную одежду, поместили в камеры с настоящими преступницами, где Пол и Лепер провели ночь на тощих тюремных матрацах, а на следующий день гражданок Германии выслали через Токио и Доху во Франкфурт.
В чем же состояло страшное преступление вчерашних немецких школьниц перед американским народом?
Подозрение вызвало то, что путешественницы намеревались провести в Штатах пять недель, в то время как имели забронированное жилье на неделю. Большинство американцев приезжают на Гавайи на несколько дней, европейцы в среднем на пару недель, а тут – плюс целых три недели! Подозрительно.
При том, что у девушек с документами было все в порядке, были оформлены обратные билеты, средств вполне хватало на пребывание в США на этот срок, никаких нарушений закона они раньше не совершали. Бдительные американские служащие заподозрили, что немки собираются в Америке не отдыхать, а работать, посадили как преступниц за решетку, а затем выслали на родину. Представить себе, что обеспеченные девчонки могут найти себе новую гостиницу после того, как закончится срок пребывания в забронированной, американцы не смогли.
Министерство иностранных дел Германии предупреждает своих граждан о том, что их могут ожидать неприятные сюрпризы при попытке въехать в Соединенные Штаты, и наличие визы не гарантирует, что въезд будет позволен. Ранее уже были случаи задержания немецких граждан на границе США. Правда, такого вопиющего, как с Мари Лепер и Шарлоттой Пол, еще не было. Ну, теперь есть. И это еще иммиграционная политика Дональда Трампа не развернулась в полную силу.