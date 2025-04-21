Туристам опасно въезжать в США: как замочили Шарлотту с Мари

Истории о новых нормах американского гостеприимства, принятых при 47-м президенте, продолжают множиться, ужасать и отбивать всякую охоту у туристов рисковать. Хотите в Штаты? Посмотрите какой-нибудь тематический фильм по каналу Discovery. Дешевле, познавательней и, главное, безопаснее. После того, как The Guardian рассказала на весь белый свет о мытарствах британской художницы Ребекки Берк, отсидевшей в СИЗО 19 суток после попытки пересечь границу США и Канады, тысячи людей приняли решение отменить свои уже запланированные поездки. О провальной ситуации в туристической индустрии haqqin.az уже писал недавно. И вот новая история, похлеще предыдущей.

Две юные немки из Ростока, 18-летняя Шарлотта Пол и 19-летняя Мари Лепер после окончания школы решили вволю попутешествовать. Почему бы нет, если есть задор и деньги? Подружки слетали в Новую Зеландию, потом в Таиланд, а «заполировать» приключения запланировали пятинедельной поездкой в Штаты, начав с благословенных Гавайских островов. Но как только девушки прибыли в аэропорт Гонолулу, они были задержаны сотрудниками пограничной и таможенной службы США. Тут-то настоящее приключение и началось. Шарлотту и Мари в наручниках препроводили в федеральный центр временного содержания – собственно, СИЗО. Там их развели в разные комнаты для многочасового допроса, затем обыскали, заставив раздеться догола, переодели в тюремную одежду, поместили в камеры с настоящими преступницами, где Пол и Лепер провели ночь на тощих тюремных матрацах, а на следующий день гражданок Германии выслали через Токио и Доху во Франкфурт. В чем же состояло страшное преступление вчерашних немецких школьниц перед американским народом?