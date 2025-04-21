Азербайджан пригласили на Лондонский саммит

В саммите планируется участие председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, министра энергетики Великобритании Эда Милибэнда, исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, руководителей министерств энергетики стран - членов МЭА и в целом представителей более 50 государств мира, в том числе Украины, Молдовы, Турции, всех стран ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи, Казахстана, Ирака, Австралии и Новой Зеландии, а также стран Африки и Латинской Америки.

Делегацию Азербайджана на этом крупнейшем международном мероприятии, которое пройдет 24-25 апреля в Лондоне, возглавит замминистра энергетики Орхан Зейналов.

Азербайджан приглашен на Л ондонский саммит по энергетической безопасности, организуемый правительством Великобритании и Международным энергетическим агентством (IEA) . Об этом сообщает haqqin.az.

Из числа компаний-участниц саммита можно упомянуть BP, TotalEnergies, Statoil и другие.

Как следует из информации IEA, в числе основных тем данного саммита — энергетический переход и глобальная энергетическая политика.

Стоит отметить, что в настоящее время Великобритания и ЕС изучают возможности более тесных связей в торговле энергоносителями и электроэнергией, поскольку текущие договоренности после Brexit истекают в июне 2026 года.

Компании, занимающиеся проектами в производстве чистой энергии, в ходе лондонского саммита обсудят согласование схем торговли квотами на выбросы углерода, а также пограничные налоги, которые ЕС планирует ввести с 2026 года.

Эксперты Politico полагают, что Великобритания рассматривает двухдневный саммит в качестве возможности продемонстрировать приверженность лейбористского правительства достижению нулевого уровня выбросов в атмосферу.

Напомним, что США входят в IEA, хотя вышли из Парижского соглашения о климате, и в настоящее время делают упор на ископаемое топливо.

Азербайджан на фоне снижения добычи нефти, но роста добычи газа как переходного топлива, активно развивает «зеленую энергетику», доля которой в энергобалансе страны к 2030 году может достичь 35% (с учетом энергии воды, ветра и солнца).