Россия опять терроризирует украинские города

Вечером 21 апреля российская армия атаковала населённые пункты Харьковской области. В результате ударов погибли и пострадали мирные жители.

В селе Ивашки Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в 24-летнего мужчину, который ехал на скутере. По данным Харьковской областной прокуратуры, он погиб на месте.

Около 20:20 российские военные обстреляли из артиллерии город Купянск. Один из снарядов попал в частный жилой сектор. Пострадала 58-летняя женщина — у неё зафиксирована острая стрессовая реакция.

Ранее в тот же день российская авиация нанесла удар по селу Петропавловка Купянского района. Тогда погибли двое мирных жителей.