Россия опять терроризирует украинские города

Вечером 21 апреля российская армия атаковала населённые пункты Харьковской области. В результате ударов погибли и пострадали мирные жители.
В селе Ивашки Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в 24-летнего мужчину, который ехал на скутере. По данным Харьковской областной прокуратуры, он погиб на месте.
Около 20:20 российские военные обстреляли из артиллерии город Купянск. Один из снарядов попал в частный жилой сектор. Пострадала 58-летняя женщина — у неё зафиксирована острая стрессовая реакция.
Ранее в тот же день российская авиация нанесла удар по селу Петропавловка Купянского района. Тогда погибли двое мирных жителей.
*** 23:50
Вечером Одесса подверглась массированной атаке российских ударных дронов типа Shahed. По информации местных жителей и властей, над городом слышны многочисленные взрывы.
Около 23:00 в Telegram-канале Командования Воздушных сил Украины появилось сообщение о приближении российских беспилотников в направлении Одессы. Спустя несколько минут мэр города Геннадий Труханов сообщил о взрывах.
«Прошу всех жителей города находиться в безопасных местах», — написал он.
Согласно данным Telegram-канала «Николаевский Ванек», в сторону города с моря летят не менее 26 дронов-камикадзе. В сообщении также говорится, что атака сопровождается громкими звуками взрывов, и жителям следует быть готовыми к ночным тревогам.
По состоянию на 23:30 воздушная тревога в городе продолжается, работает ПВО. О последствиях ударов пока официально не сообщается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал России продлить так называемое «пасхальное перемирие» отказом от ударов по гражданской инфраструктуре, однако боевые действия возобновились сразу после его завершения.
April 21, 2025