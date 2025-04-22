Moody’s обнародовало риски и для Азербайджана

21 апреля авторитетное международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало официальные комментарии по поводу воздействия импортных тарифов США на экономики стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ охватывает оценку ситуации в семи странах региона. Три страны Согласно документу, в Moody’s считают, что прямое экономическое воздействие новых тарифов США на указанные страны будет ограниченным. Однако косвенные риски для банковского сектора и корпоративного сегмента региона остаются значительными. Для Азербайджана, обладающего кредитным рейтингом «Ba1» с позитивным прогнозом, США установили минимальный тариф — 10 процентов. Экспорт в США составляет лишь 0,6 процента от общего объема азербайджанского экспорта.

Тем не менее 41 процент депозитов в Азербайджане размещен в долларах США, что меньше, чем в соседних Армении и Грузии. Для справки: в Грузии экспорт в США составляет 2,5 % от общего объема, а доля долларовых кредитов — 44 % (рейтинг — «Ba2» с негативным прогнозом). В Армении экспорт в США — 0,9 %, а долларизация кредитов составляет 26 %. При этом Армения обладает самым низким ВВП среди стран Южного Кавказа. Moody’s указывает, что на страны с высокой долларовой зависимостью может оказывать значительное давление изменение глобальной торговой среды. Три риска Аналитики Moody’s выделяют три основных фактора потенциальной дестабилизации - изменение условий глобальной торговли, ослабление доверия и ухудшение макроэкономических условий, а также реакция финансовых рынков. «Низкие цены на нефть и сырьевые товары, возможные сбои в торговле, волатильность валют, снижение притока инвестиций, инфляционное давление, ужесточение кредитных условий и отраслевые эффекты — все это будет сдерживать деловую активность и осложнять рост кредитования местных банков, а также ухудшать качество их активов», — отмечается в отчете.

Косвенное воздействие усиливается через связь стран региона с крупными торговыми партнерами — Россией и Китаем (оба имеют рейтинг «A1» с негативным прогнозом), а также с Евросоюзом («Aaa» со стабильным прогнозом). Падение цен на сырье и общий спад инвестиционной активности могут снизить экспортный спрос на продукцию из стран региона. Особую уязвимость демонстрируют обрабатывающая, текстильная и горнодобывающая отрасли. Банки, финансирующие эти секторы, рискуют столкнуться с ростом невозвратов из-за снижения доходности компаний и увеличения издержек. Три перспективы В апреле цены на нефть снизились: Brent и WTI торгуются на уровне около 65 и 62 долларов за баррель соответственно. Ожидается, что в 2025 году цены останутся нестабильными. Даже при наличии спроса предложение может превышать потребности рынка, особенно если ОПЕК+ сохранит курс на увеличение добычи. Для стран, ориентированных на экспорт нефти и газа, таких как Азербайджан и Казахстан, это означает снижение доходов, рентабельности и инвестиций в новые проекты. Хотя местные банки не зависят напрямую от национальных нефтяных компаний, замедление нефтяного сектора может негативно сказаться на ненефтяной экономике и малом бизнесе.

Moody’s указывает, что снижение цен на сырье и спад глобального спроса, вероятно, приведут к ослаблению национальных валют региона. Исторически они подвержены внешним шокам, которые ослабляют обменный курс и усиливают давление на банки, обладающие крупными портфелями валютных кредитов. Быстрое обесценивание валют может поддержать экспорт и снизить дефицит текущего счета, но при высокой долларизации банков оно также ведет к росту убытков, снижению прибыли и повышенной волатильности источников фондирования. Особенно страдают клиенты, не застрахованные от валютных рисков. Кроме того, рост расходов на обслуживание внешних заимствований может нанести ущерб корпоративному сектору. Три страны – три показателя Moody’s отмечает, что за последние годы Казахстан, Азербайджан и Узбекистан добились заметных успехов в укреплении устойчивости экономики и снижении долларизации банков. В большинстве стран региона также были созданы буферы, способные компенсировать умеренные экономические потрясения.