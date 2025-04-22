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Названо количество пропавших без вести украинцев

00:40 376

Около 63 тысяч украинцев пропали без вести, из них 10 тысяч находятся в плену.

Об этом рассказал уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Добросердов уточнил, что в розыске находятся более 60 тысяч граждан, из которых около 10 тысяч находятся в плену.

Эти данные основаны как на официальных подтверждениях от РФ через Международный комитет Красного Креста (МККК), так и на неофициальных источниках, таких как свидетельства освобожденных из российского плена и данные, полученные через OSINT (открытые источники).

В реестр попадают все, кто исчез начиная с 2014 года, включая военных, гражданских, лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся в Украине. Пропавшие остаются в реестре до тех пор, пока не будет подтверждено их освобождение или идентификация тела.

Добросердов подчеркнул, что большинство гражданских попадают в реестр из-за оккупации территорий. Однако в некоторых случаях люди оказываются в плену после задержания, пыток или исчезают при отсутствии контакта с родственниками. Все эти случаи фиксируются и мониторятся правоохранительными органами и СМИ.

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