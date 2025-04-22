Названо количество пропавших без вести украинцев

Около 63 тысяч украинцев пропали без вести, из них 10 тысяч находятся в плену.

Об этом рассказал уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Добросердов уточнил, что в розыске находятся более 60 тысяч граждан, из которых около 10 тысяч находятся в плену.