Названо количество пропавших без вести украинцев

Около 63 тысяч украинцев пропали без вести, из них 10 тысяч находятся в плену.
Об этом рассказал уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.
Добросердов уточнил, что в розыске находятся более 60 тысяч граждан, из которых около 10 тысяч находятся в плену.
Эти данные основаны как на официальных подтверждениях от РФ через Международный комитет Красного Креста (МККК), так и на неофициальных источниках, таких как свидетельства освобожденных из российского плена и данные, полученные через OSINT (открытые источники).
В реестр попадают все, кто исчез начиная с 2014 года, включая военных, гражданских, лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся в Украине. Пропавшие остаются в реестре до тех пор, пока не будет подтверждено их освобождение или идентификация тела.
Добросердов подчеркнул, что большинство гражданских попадают в реестр из-за оккупации территорий. Однако в некоторых случаях люди оказываются в плену после задержания, пыток или исчезают при отсутствии контакта с родственниками. Все эти случаи фиксируются и мониторятся правоохранительными органами и СМИ.