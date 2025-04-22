Пезешкиан готов к сделке с Трампом

«Что касается переговоров с США — в рамках определенных условий и при соблюдении интересов страны — мы готовы к соглашению», — цитирует его пресс-служба президента.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с губернаторами иранских провинций.

Иран готов заключить соглашение с США по ядерной программе, если будут соблюдены национальные интересы страны.

Пезешкиан также подчеркнул, что в случае отказа США от равноправных условий Иран продолжит двигаться по собственному пути.

Напомним, 12 апреля в Омане прошёл первый раунд переговоров по вопросам ядерной программы и отмены санкций. Переговоры проходили при посредничестве главы МИД Омана Бадра Бен Хамада Аль-Бусаиди. США представлял спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, Иран — министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Второй этап переговоров состоялся 19 апреля в Риме. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил об «очень хорошем прогрессе» в диалоге между сторонами.