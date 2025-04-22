Трамп умывает руки, Украина принимает бой, Россию кровь не остановит, а свято место займет Евросоюз

Из США поступают противоречивые заявления о дальнейшем участии США в переговорном процессе по прекращению огня между Украиной и Россией. Хотя, президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth, что на этой неделе Киев и Москва могут достичь соглашения о прекращении войны. В то же время сразу три источника влиятельной газеты USA Тoday в Белом доме сообщили, что вопрос о выходе США из российско-украинского переговорного процесса практически решен. Разочарование Трампа растет по мере того, как переговоры затягиваются, и его терпение иссякает. Становится очевидным, что Трампу не удалось остановить войну в Украине ни за 24 часа, ни за три дня, ни за месяц, ни даже за сто дней президентства. После того как Владимир Путин фактически отверг предложенное США безусловное прекращение огня, Трамп, видимо, поняв, что мирное соглашение недостижимо, может в любой момент дать своей администрации указание выйти из переговоров. Версии дальнейших действий США в отношении войны в Украине haqqin.az обсудил c Марьяной Буджерин, старшим исследователем Центра Белфера школы Кеннеди при Гарвардском университете.

- ⁠Нет ли у Вас ощущения, что Трамп решил прервать посредническую миссию в тот момент, когда понял, что его давление на Россию не срабатывает? - ⁠Очень сложно понять политику администрации Трампа вообще, и в отношении войны в Украине - в частности. Члены его администрации часто меняют мнения по различным вопросам. Мы видели их резкие повороты, развороты, что в итоге делает реакцию Трампа непредсказуемой. На данный момент все выглядит так, словно Дональд Трамп стремится к быстрому заключению сделки или к какому-то урегулированию в Украине. Он обещал это еще до инаугурации, когда не сомневался, что своим авторитетом способен быстренько все порешать. Но закончить войну в Украине оказалось совсем непросто, потому что во многом это зависит от позиции России. Москва начала войну, и она же решает, продолжать ее или нет. Трампу было легко оказать влияние на украинскую сторону, поскольку Киев – слабая сторона войны. Куда сложнее было оказать давление на сильную сторону, на Россию. Дело в том, что Трамп столкнулся с необходимостью предметно решать вопросы, касающиеся причин начала этой войны, условий ее окончания или прекращения огня. Есть очень много реальных вопросов, которые необходимо решать, но которые объективно быстро не решаются. Чего Трамп очень не любит! Так что после признания госсекретаря США Рубио в том, что быстро остановить войну в Украине не удалось и вряд ли удастся, Трамп может вообще потерять интерес к этому кейсу. Тем более что у него достаточно других приоритетов – таможенные тарифы, торговая война с Китаем, различные внутриполитические вопросы и проблемы… Словом, я допускаю резкий разворот Трампа от проблемы войны в Украине. Вспомните: вначале Трамп был полностью развернут в сторону России, наговорил Путину кучу комплиментов, дал «добро» на возобновление российско-американских переговоров... Потом как бы полуобернулся в сторону Украины, признав, что Путин его не слушается. А теперь может и вовсе отойти от этой темы, оказавшейся на поверку неподъемной даже для него. Чтобы прекратить войну, его администрация должна интенсивно работать, мониторить ситуацию, придумывать способы эффективного влияния на обе стороны конфликта… Все это противоречит взрывному политическому темпераменту 47-го президента США. А потому, как только истечет срок поставок оружия для Украины, утвержденный еще при администрации Байдена, Трамп, полагаю, самоустранится от украинской темы.

- ⁠Есть ли в руках у Трампа, как он любит говорить, карты, которые могут заставить Москву остановить захват украинских территорий? - Конечно, есть! Правда, они немного рискованные, но реально существуют. США могут ужесточить экономические санкции, принятые администрацией Байдена. Хотя, признаем, они не слишком сильно повлияли на способность Путина вести войну. Так что и дополнительные санкции принципиального значения иметь не будут. Единственный способ повлиять на политику Путина — это завалить Украину современным оружием и разрешить его использовать на полное усмотрение Киева. То есть оказать влияние на Кремль, угрожая эскалацией военно-технической поддержки Украины и еще рядом радикальных мер. В частности, Вашингтон мог бы заявить, что в случае очередного массового ракетно-дронового обстрела Украины или атаки по критически важной инфраструктуре украинской энергосистемы, Соединенные Штаты и НАТО закроют небо над Украиной. То есть создадут бесполетную зону над какими-то городами и объектами Украины. - Но разве это не будет означать вступление США и НАТО в войну с Россией? - Ничуть! К примеру, когда авиация США и Великобритании, а также силы ПВО Иордании и других стран Ближнего Востока защищали небо Государства Израиль от ракет и дронов Ирана, это не означало, что они стали стороной конфликта с Исламской республикой. Они просто защитили воздушное пространство Израиля. Такие условия США и союзники по НАТО могли бы выставить и российскому руководству. И это наверняка привело бы к тому, что армия России не смогла бы добиться на фронте даже тех незначительных успехов, которые имеет сейчас. - ⁠В таком случае, почему Дональд Трамп не пользуется этими инструментами давления, а наоборот, планирует вывести свои войска из Европы и ослабить тем самым союзников по НАТО? - Американцы действительно пересматривают присутствие своих войск в Европе. Возможно, будет сокращено число военных баз, пересмотрены какие-то гарантии союзникам и прочее. Но хотелось бы Вам напомнить, что в целом присутствие и влияние США сокращается не только в Европе. Трамп проводит политику America first policy, а это значит, что правительство США в первую очередь будет решать внутренние проблемы, а уже потом метаться по миру и спасать другие народы. И именно в этом ключе, возможно, у США вскоре исчезнет всякий интерес к Киеву, Москве и российско-украинской войне. - ⁠Судя по всему, Трамп не продлит программу военной помощи ВСУ, принятую администрацией Байдена. Но сможет ли он отказать Киеву в продаже оружия?

- ⁠Конечно! Возможно, в нем заговорит жилка бизнесмена, и какое-то оружие украинцам он продаст. Но поддерживать Украину дополнительными поставками вооружений на стабильной основе Трамп не станет. К слову, он до сих пор не дал согласия на продажу Киеву даже ракет к системам ПВО Patriot. Справедливости ради замечу, что и у США, и у их союзников запасы этих ракет невелики. А спрос на эти очень дорогие ракеты (одна Patriot Advanced Capability-3, предназначенная для перехвата баллистических ракет, стоит от 5 до 6 миллионов долларов – ред.) весьма высок. Сейчас американцы заняты тем, чтобы восполнить запас своего ракетного арсенала, переданного Украине. И опять-таки, на то, чтобы сделать это и продать часть ракет Украине, нужна нормальная, последовательная политика администрации США. Для роста производства противовоздушных, противоракетных систем необходим заказ частным компаниям от Министерства обороны США, которое впоследствии приобретет их как для Пентагона, так и для союзников или партнеров Украины. Но я сомневаюсь, что подобные планы входят в приоритеты трамповской администрации. - ⁠Насколько вероятно, что Трамп выйдет из переговоров, но продолжит курс на улучшение отношений с Российской Федерацией? Переговоры в Саудовской Аравии между Россией и США стали дипломатическим успехом Путина. Снимет ли Трамп санкции с РФ, будут ли США участвовать в каких-то энергетических проектах в России? - Выход из процесса урегулирования украинского конфликта не означает, что Трамп прекратит сближение с Россией. Это абсолютно верно. Да, он не смог заключить сделку по прекращению войны, но зачем ему портить отношения с Россией? Он уважает Путина, кроме того, есть сферы, в которых американцы хотели бы сотрудничать с русскими. Думаю, ставка США будет на то, чтобы, сближаясь с Россией, опосредованно давить на Китай. Хотя я убеждена, что российско-китайские отношения не зависят от того, как Москва или Пекин будут развивать отношения с Америкой. Во всяком случае Трамп может восстановить в России систему межбанковских платежей SWIFT и пр. Постепенно санкции будут отменяться, после чего Россия организует еще одно крупное наступление в Украине. ВСУ, естественно, будут защищаться и контратаковать, будет еще больше крови и жертв, но к капитуляции Украины, уверена, это не приведет. -⁠ Даже если поставки американского оружия Киеву полностью прекратятся? - Все зависит от того, что мы имеем в виду под поражением Украины. Принятие путинских условий прекращения огня, равнозначных капитуляции – пресловутые денацификация, демилитаризация и прочее, будут Киевом отвергнуты. Не представляю, чтобы Украина с ее многоопытной и прекрасно вооруженной армией, насчитывающей один миллион человек, согласилась бы с гипотетическим решением президента Зеленского распустить армию, уйти в отставку и передать власть пророссийскому правительству. Следует понимать, что в Украине сформировались и весьма умело воюют десятки элитных подразделений, которые никогда не оставят фронт. Даже если власть в Киеве пойдет на какой-то пораженческий мир, начнется партизанская война, повстанческое движение… Когда США и Россия хотят принять какое-то решение за спиной Киева, они должны иметь в виду, что в оборону Украины вовлечены 25-30 миллионов человек, мобилизовано, по сути, все украинское общество, волонтеры и так далее. И в случае капитуляции политического руководства эти люди не будут сторонними наблюдателями и уж точно не станут признаваться в любви к России. В Украине не та политическая культура, не та система, чтобы во всем беспрекословно слушаться своего президента.

- Как прекращение поддержки США отразится на Европе? Есть версия, что вскоре к власти во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Венгрии и даже в Польше придут ультраправые силы. Означает ли это конец либерально-демократического мира? - Действительно, угроза отхода демократических режимов в какую-то более уязвимую ситуацию достаточно реальна. Хотя я не совсем уверена, что если Трамп с Путиным договорятся, Россия будет на коне и выйдет из конфликта с Западом сильной. Не говоря уже о том, что нет достаточно серьезных оснований прогнозировать победу партий Марин Ле Пен во Франции или АдГ в Германии. Скорее наоборот, уход США в скорлупу изоляционизма станет для европейских лидеров и европейской общественности тревожным предупреждением о недопустимости дальнейших игр со всякого рода право-популистскими движениями. Возможен спад интереса и поддержка правых. Конечно, Россия будет поддерживать правых популистов по всей Европе. Но Евросоюз не так наивен, как это может кому-то показаться. Европейцы могут достаточно здраво реагировать на изменившуюся ситуацию. По крайней мере, они прекрасно понимают, что собой представляет путинская Россия. - Через несколько месяцев истечет срок поставок американской военной помощи Украине. Как, на Ваш взгляд, будут развиваться дальнейшие события? - ⁠Сложное положение не только у Украины, но и у России, явно не рассчитывавшей на столь затяжную и кровопролитную войну. В Европе нет проблем с военным или экономическим потенциалом, но есть вопрос с принятием политических решений, занимающих порой длительное время, поскольку Европа – не унитарный, а коллективный игрок, и в ней сложно принимать оперативные решения. Европейская политическая система достаточно громоздка, а потому работает медленно. В этом и причина, по которой Европа не сможет полностью компенсировать Украине американскую помощь, но вполне способна возместить большую часть потерь военных поставок. Думаю, оставшись без США, европейцы найдут способы залатать дыры в системе безопасности Евросоюза. - Как понять слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявившего на днях: «Украине могут быть не нужны русскоязычные регионы. Из оккупированных пяти областей Путин может получить часть территорий, но не все»? - ⁠В своей стране президент Путин полностью контролирует телевидение, газеты, медиа, а потому может презентовать как победу абсолютно любую ситуацию. К примеру, отступление россиян в Херсонской области в 2022 году Кремль представил как «жест доброй воли». Хотя всем было понятно, что отвод российских войск произошел в результате контрнаступления украинцев. А вот от чего он действительно не может отказаться, так от территорий Украины, которые уже аннексировал. Так вот, прекращение поддержки Украины со стороны американцев даст Путину возможность не довольствоваться четырьмя-пятью украинскими регионами, а оккупировать гораздо больше территорий. Дело в том, что в ближайшие годы сама Европа не будет полностью защищена. Возвращение США к стратегии изоляционизма сужает возможности ЕС по оказанию помощи Украине – ведь теперь европейцы должны как-то планировать собственную безопасность. И Путин может этим воспользоваться, чтобы присоединить к России часть Эстонии или Латвии. Хотя значительных ресурсов для открытия новых фронтов у русских нет. Но учитывая, что за годы войны с Украиной российская экономика была переведена на военные рельсы, и ее будет очень непросто развернуть в мирное производство, Кремль укомплектует новые военные бригады, сформирует новые дивизии и корпуса и бросит эту силу на захват чужих территорий.