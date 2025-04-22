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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?

Нетаньяху отвечает за коррупцию, а ракеты пролетают над церковью

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:35 243

Ватикан. Умер Папа Римский Франциск. Фото: 20 апреля 2025 года. После пасхальной мессы Папа Франциск произносит пасхальное послание и благословение с балкона собора Святого Петра

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Кветта (Пакистан). Полицейский стоит на страже, пока ребенку делают прививку от полиомиелита. В Пакистане начали кампанию с целью вакцинировать от полиомиелита более 45 миллионов детей

Сана (Йемен). Последствия авиаударов США по району Фарва

Тель-Авив (Израиль). Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на судебном процессе по обвинению в коррупции

Хиос (Греция). Самодельные ракеты пролетают над церковью Панагия Эритиани во время празднования греческой православной Пасхи в деревне Вронтадос

Антарктида. Императорские пингвины во время снежной бури

Нетаньяху отвечает за коррупцию, а ракеты пролетают над церковью
Нетаньяху отвечает за коррупцию, а ракеты пролетают над церковью объектив haqqin.az
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Нетаньяху отвечает за коррупцию, а ракеты пролетают над церковью
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Ильхам Алиев ответил на вопрос: что для Азербайджана Китай?
Ильхам Алиев ответил на вопрос: что для Азербайджана Китай? официоз
21 апреля 2025, 21:20 3937
Иран хочет показать силу через Ирак
Иран хочет показать силу через Ирак наша корреспонденция
21 апреля 2025, 19:59 3080
Международная мафия вырезает почки у азербайджанцев и продает богатым клиентам
Международная мафия вырезает почки у азербайджанцев и продает богатым клиентам сенсационные подробности
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Айнур Багирзаде в одиночку против могущественных армян
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Протесты против Турции на Северном Кипре. Что происходит?
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21 апреля 2025, 13:51 8583
Москва претендует и на Индонезию
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01:18 1203
Пезешкиан готов к сделке с Трампом
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Moody’s обнародовало риски и для Азербайджана
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00:23 1914
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