Нетаньяху отвечает за коррупцию, а ракеты пролетают над церковью

Ватикан. Умер Папа Римский Франциск. Фото: 20 апреля 2025 года. После пасхальной мессы Папа Франциск произносит пасхальное послание и благословение с балкона собора Святого Петра

Хан-Юнис (Палестина). Дети Газы в очередях за едой

Кветта (Пакистан). Полицейский стоит на страже, пока ребенку делают прививку от полиомиелита. В Пакистане начали кампанию с целью вакцинировать от полиомиелита более 45 миллионов детей

Сана (Йемен). Последствия авиаударов США по району Фарва

Тель-Авив (Израиль). Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на судебном процессе по обвинению в коррупции

Хиос (Греция). Самодельные ракеты пролетают над церковью Панагия Эритиани во время празднования греческой православной Пасхи в деревне Вронтадос